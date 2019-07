W niedzielę 21 lipca na Ukrainie odbędą się wybory parlamentarne, które najprawdopodobniej istotnie zmienią skład Rady Najwyższej, wprowadzając do niej nowe ugrupowania z partią Sługa Narodu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na czele. Szef państwa rozwiązał Radę Najwyższą i rozpisał przedterminowe wybory, dzień po swoim zaprzysiężeniu.

Schetyna podkreślił, że Ukraina "to nasz sąsiad, to część naszej wspólnej europejskiej historii, naszej trudnej historii". Chciałbym życzyć Ukraińcom dobrego, mądrego wyboru. Liczę, że wybiorą Europę, wybiorą wspólnotę europejskich wartości, wybiorą solidarność i otwartość. Wybiorą szacunek dla swojej historii i dla sąsiadów, dlatego że jesteśmy i będziemy razem - powiedział lider PO.

Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który również uczestniczył w uroczystości oficjalnego otwarcia Watry, także życzył Ukraińcom "dobrych, mądrych wyborów". Przed nami wyzwania, przed nami i szanse, i zagrożenia, ważne żebyśmy byli razem - mówił Mularczyk.

Schetyna przypomniał, że minęły 72 lata od akcji "Wisła". Wspominamy ją, wspominamy ofiary, ale pamiętamy o wszystkich tragicznych wydarzeniach tamtych lat, lat czterdziestych, kiedy dochodziło do złych rzeczy i to była zła historia. To była historia Wołynia, to była historia akcji "Wisła" - mówił szef PO.

Jesteśmy tutaj dzisiaj razem, żeby mówić o wspólnej historii - dodał. Żeby wspomnieć, ale też mówić o wspólnej przyszłości - zadeklarował. Wielu z Was, wielu z Łemków, którzy przyjeżdżają tutaj do Zdyni na Watrę to patrioci, obywatele Rzeczpospolitej, którzy dbają o swoją pamięć i o swoją historię i za to Wam dziękuję - powiedział Schetyna.

37. Łemkowska Watra, która rozpoczęła się w piątek w Zdyni (woj. małopolskie, powiat gorlicki), to tradycyjne spotkanie Łemków z kraju i całego świata. Jej celem jest nie tylko wspólna, międzypokoleniowa zabawa, ale także m.in. dyskusje. Podczas wydarzenia odbywają się liczne koncerty i warsztaty. Na muzycznej scenie pojawią się z grupy z Polski, Słowacji i Ukrainy; w programie znalazł się też pokaz strojów ludowych. Podczas inauguracji rozpalono symboliczny ogień, który zgaśnie w niedzielę popołudniu, kończąc doroczne spotkanie.