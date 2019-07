- "Siła bez sprawiedliwości jest tyranią, a sprawiedliwość i wolność bez siły to tylko dziecinada i gadulstwo". Te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego są dewizą, wyznacznikiem naszych działań. Właśnie silne państwo polskie, wyrozumiałe i pomocne wobec słabszych, (...) a silne i stanowcze, a czasami surowe i bezwzględne wobec silnych, wobec przestępców, to państwo, które jest oczekiwane - jestem przekonany - przez wszystkich - mówił szef rządu podczas centralnych uroczystości 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, które odbyły się w środę na pl. Piłsudskiego.

Podkreślił, że "nie byłoby możliwości budowania takiego państwa bez sprawnej, dobrze wyposażonej i dobrze uzbrojonej Policji". - Chciałbym złożyć najgłębsze wyrazy podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy, funkcjonariuszek i pracowników cywilnych policji za wasz trud, za wielkie poświęcenie - powiedział premier.

Dziękował funkcjonariuszom za służbę, ogromne poświęcenie, za wszystko, co robią każdego dnia, "a czasami za ofiarę życia" i za to, że codziennie idąc do pracy muszą mieć świadomość narażania własnego życia.

- Chcę za to wszystko wam gorąco podziękować, bo nie byłoby tych wskaźników bezpieczeństwa, o których mówią nam nasi obywatele: 98 proc. naszych obywateli czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania - sądzę, że to jeden z najwyższych współczynników na świecie; nie byłoby tak wspaniałych społecznych przekonań co do bezpieczeństwa bez waszej ofiarnej służby, bez waszej obecności - podkreślił szef rządu zwracając się do funkcjonariuszy Policji.