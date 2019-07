Wydaje mi się, że to wszystko jest szczegółowo wyjaśnione. Marszałek ma ogromną ilość rozmaitych zajęć, spotkań, podroży zagranicznych, bo reprezentuje przecież polski parlament. Ma też swój okręg wyborczy, jest szefem regionu podkarpackiego, więc te podróże są jak najbardziej uzasadnione - mówił Ryszard Terlecki na antenie TVN24, komentując słowa posła PO-KO Sławomira Nitrasa. Polityk opozycji stwierdził bowiem, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński właściwie każdego tygodnia korzysta z rządowego samolotu Gulfstream do celów absolutnie prywatnych, latając do Rzeszowa i z Rzeszowa do Warszaw, a razem z nim latają członkowie jego rodziny. Pokazał do tego kopie zleceń, które które kancelaria pana marszałka każdego tygodnia wysyła do dysponentów rządowych samolotów, które kupiliśmy za grube miliardy złotych.

To, że zdarzało się zabrać syna, czy córkę, to w niczym nie zmienia sytuacji tego lotu - powiedział szef klubu PiS. Nie przesadzajmy, nie wariujmy, samolot i tak leci z marszałkiem, więc czy zabiera posła, czy dziennikarza, czy syna, to myślę, że nie dzieje się nic nadzwyczajnego - dodał. Zauważył też, że marszałek Kuchciński nie powinien zwracać pieniędzy za loty. Ja jestem z Krakowa, ja bym nie zwracał - podsumował.