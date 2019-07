Wkrótce Koalicja Obywatelska przedstawi jedynki na listach wyborczych. Mamy je ustalone, ale w piątek jest Sejm, więc wiele się będzie działo. Być może przesuniemy prezentację nazwisk na przyszły tydzień mówi osoba z Platformy Obywatelskiej. Przy konstruowaniu list ma obowiązywać ta sama zasada, którą przyjął PiS, czyli możliwie jak największej rywalizacji między kandydatami z tej samej listy.

Ma to pozwolić na maksymalizację wyników koalicji. Na każdej liście ma być co najmniej jedna, dwie osoby z każdego powiatu. Statystycznie w przypadku list PO 10 tys. zdobytych głosów daje mandat. Starostowie czy burmistrzowie są w stanie nam takie wyniki zapewnić - dodaje polityk PO. Taka strategia zagraża jednak indywidualnym ambicjom polityków. Robi się ciasno. Na moją listę dokooptowano mi już dwójkę młodych ludzi. Nie wiem, czy startować – mówi inny poseł PO.