W rozmowie z PAP Kaczmarczyk przyznał, że informację o wyjściu z klubu Kukiz'15 złożył u marszałka Sejmu w czwartek. Obecnie jest posłem niezrzeszonym, ale - jak dodał - kwestią formalną jest jego przejście teraz do klubu PiS. Na spotkaniach po wyborach do europarlamentu byłem za tym, żeby klub Kukiz'15 poszedł w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, bo to wydawało mi się w tym momencie naturalny kierunek - powiedział Kaczmarczyk. W jego ocenie, Kukiz'15 powinien iść w szerokiej koalicji "na styl amerykański", aby móc walczyć o swoje postulaty w obozie Zjednoczonej Prawicy.

Kaczmarczyk zaznaczył, że nie powie złego słowa o swoim byłym klubie, ani na jego lidera Pawła Kukiza. To był super klub, wspaniały klub i mam nadzieję, że jest jeszcze na to szansa, że dołączy do Zjednoczonej Prawicy - dodał poseł. Podjąłem tę decyzję samodzielnie, odpowiedzialnie, bo wiedziałem, że nie zmierza to w tym kierunku" - podkreślił. "Będę kandydował z okręgu tarnowskiego do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości - poinformował były już poseł Kukiz'15.

Jak zapewnił, wiele go łączy z PiS. Nie jestem osobą, która nagle sobie uwidziała, że jest prawicowa. Głosowałem za sztandarowymi projektami PiS jako członek klubu Kukiz'15 - powiedział. Wymienił m.in. program 500 plus, dodatkowe świadczenia emerytalne i rentowe, czy wsparcie dla niepełnosprawnych. Po odejściu Kaczmarczyka klub Kukiz'15 liczy 24 posłów.

Do sprawy Kaczmarczyka odniósł się w rozmowie z PAP wiceszef klubu Kukiz'15 Jarosław Sachajko. Prawo i Sprawiedliwość kupuje posłów jak krowy na targu, co jest skrajnie niebezpieczne, bo skoro się kupczy posłami, to oznacza, że nie ma się właściwie żadnego szacunku dla obywateli i można ich dowolnie potraktować zaraz po wyborach- powiedział.

Poseł Norbert Kaczmarczyk ładnie się wypowiadał, dobrze głosował, poparł wiele cennych inicjatyw Prawa i Sprawiedliwości, tylko tak naprawdę nic nie zrobił, żadnego projektu ustawy, nic, co by miało pomóc Polakom - stwierdził Sachajko.

Pierwszy o odejściu Kaczmarczyka poinformował Kurier Tarnowski. W piątek szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w TVN24 mówił o listach, które jego ugrupowanie ma ogłosić. Poinformował przy tym, że jest "parę osób" z Kukiz'15, które zgłosiły się do PiS, aby wystartować z list tej partii. Dopytywany, czy na listach PiS może pojawić się nazwisko wiceszefa klubu Kukiz'15 Tomasza Rzymkowskiego, odparł: Tak, może się pojawić.