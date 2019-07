W rozmowie z PAP Terlecki potwierdził tę informację; zaznaczył, że wniosek w sprawie kandydatury Banasia będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w środę 31 lipca. Szef klubu PiS podkreślił, że o zgłoszeniu tej kandydatury zadecydowało m.in. "pracowitość i zaangażowanie" Banasia oraz doświadczenie w kierowaniu administracją skarbową.

Kadencja obecnego szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego wygasa 27 sierpnia, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie on pełnić funkcję do momentu wyboru następcy. Kandydatów na szefa NIK można zgłaszać do 28 lipca.

Marian Banaś w czerwcu zastąpił na stanowisku ministra finansów dotychczasową szefową resortu Teresę Czerwińską. Wcześniej pełnił funkcję wiceszefa tego resortu oraz szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Był także w przeszłości Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych.

Banaś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1979). W 1980 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu religioznawstwa, studiował też filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej. Odbył pozaetatową aplikację sądową zakończoną w 1996 r. egzaminem sędziowskim oraz aplikację NIK-owską. Ukończył również Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego (2009-2010).

Banaś doradzał także ministrowi spraw wewnętrznych w okresie rządu Jana Olszewskiego. W latach 1992–2015 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli na różnych stanowiskach, m.in. głównego specjalisty i doradcy prawnego. Od 21 listopada 2005 r. do 2 stycznia 2008 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, od 28 listopada 2005 r. - także szefem Służby Celnej.