Jako pierwsze informację o złożeniu przez klub PO-KO kandydatury Budki na szefa NIK poinformowało w piątek Radio Zet.

Uzasadniając w rozmowie z PAP decyzję o wysunięciu tej kandydatury Neumann powiedział, że Budka jest "świetnie przygotowanym prawnikiem z dużym doświadczeniem" i "daje gwarancję obiektywizmu i apolityczności przy pełnieniu tej funkcji". "Mamy bardzo dobre doświadczenia - Krzysztof Kwiatkowski po pełnieniu funkcji ministra sprawiedliwości, jest bardzo dobrze ocenianym prezesem NIK. Borys Budka ma także doświadczenie ministra sprawiedliwości" - dodał szef klubu PO-KO.

Wcześniej klub PiS zgłosił na to stanowisko obecnego szefa resortu finansów Mariana Banasia.

Kadencja obecnego szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego wygasa 27 sierpnia, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie on pełnić funkcję do momentu wyboru następcy. Kandydatów na szefa NIK można zgłaszać do 28 lipca.

Jak poinformował PAP wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Izba może zająć się wyborem nowego prezesa NIK-u na najbliższym dodatkowym posiedzeniu w przyszłą środę.

Borys Budka zasiada w parlamencie od 2011 r.; od maja do listopada 2015 r. pełnił funkcję ministra sprawiedliwości; od 2016 r. jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej.