Szef rządu zwracając się do uczestników pikniku rodzinnego zaznaczył, że łączą oni w sobie pragnienie lepszej, silniejszej, dostatniej Polski, z piękną polską kulturą i historią. To jest właśnie nasz program. Łączenie tego, co najlepsze z przeszłości, z tym, do czego dążymy - do Polski dostatniej, do Polski, gdzie europejskość rozumiemy jako konkret, jako wysokie zarobki, a nie eksperymenty kulturowe, czy obyczajowe. Dla nas europejskość to jest zasobność polskich portfeli - mówił premier.

Chcemy, żeby demokracja była czymś pełnowartościowym, żeby demokracja była tym systemem, poprzez który ludzie wrzucając kartkę do urny wyborczej będą widzieli, że ma to wpływ na ich los, na los państwa - mówił też premier do zebranych w Stężycy. To jest dla nas demokracja - dodał. Solidarność to system, wokół którego wszystkie nasze działania państwowe i gospodarcze muszą się obracać. To sedno, to rdzeń naszej polityki - polityki gospodarczej, polityki międzynarodowej, w której zresztą pokazujemy, że możni tego świata liczą się z nami coraz bardziej - mówił.

Widać to na wielu przykładach, bo jesteśmy dumnym, ambitnym narodem; narodem, który wraca na należne miejsce w historii, wraca na należne miejsce w Europie, wśród dużych narodów europejskich - ocenił.

Morawiecki podkreślił, że z ostatnich danych OECD wynika, że Polska jest tym krajem, który w najbliższych latach będzie rozwijał się najszybciej ze wszystkich 36 krajów należących do tej organizacji. To musi się przekładać na los polskich rodzin - deklarował premier Morawiecki podczas pikniku.