Listy są już dopinane i mam nadzieję, że wkrótce państwo poznają ich skład. W każdym razie na pewno to są bardzo mocne listy, bo my zamierzamy te wybory wygrać, więc każda osoba, która znajduje się na listach, przysporzy jej bardzo dużo głosów – powiedziała Kidawa–Błońska na konferencji prasowej. Nie chciała podawać precyzyjnej daty ogłoszenia list kandydatów. To już wiadomo, że niedługo prezydent będzie ogłaszał wybory, a my już do tego będziemy przygotowani - dodała.

Kidawa-Błońska przypomniała, że na listach Koalicji będą nie tylko politycy. Otworzyliśmy się na organizacje pozarządowe, na liderów poszczególnych środowisk – zaznaczyła.

W niedzielę w ramach akcji #POrozmawiajmy w Lubelskiem liderzy Koalicji Obywatelskiej spotykali się z mieszkańcami Zamościa, Mokrego, Kazimierza Dolnego, Lublina, Lubartowa i rozmawiali na temat założeń programowych KO. Te spotkania - mimo bardzo gorącej pogody, mimo tego, że jest trzydzieści parę stopni i ludzie są upałem zmęczeni - są bardzo dobre. Jesteśmy przychylnie przyjmowani, ludzie chcą rozmawiać, chcą, żeby ich traktować poważnie i odpowiadać na ich pytania - powiedziała Kidawa-Błońska.

Jak dodała, spotkania i rozmowy z Polakami prowadzone są w całej Polsce i służą konsultowaniu przygotowanych i ogłoszonych założeń programowych KO, żeby dowiedzieć się, czy to już wszystko, czy są obszary, które powinniśmy bardziej przeanalizować i więcej czasu poświęcić. Zapraszam wszystkich, którzy chcą, żebyśmy ich odwiedzili, żeby dawali sygnał, gdzie chcą, żeby nasza grupa przyjechała – zaznaczyła.

Posłanka PO Joanna Mucha powiedziała, że zdecydowana większość rozmów dotyczy zwykłych, codziennych spraw, czyli tego, że nie ma leków w aptekach; tego, że trzeba składać dodatkowe wnioski, żeby nie płacić horrendalnej opłaty za prąd; tego, co się dzieje w polskich szkołach z tzw. podwójnym rocznikiem.

To są prawdziwe problemy Polaków, o nich rozmawiamy. Cały czas uzupełniamy tę naszą propozycję programową i będziecie państwo widzieli kolejne jej odsłony, bo teraz jest ten czas, kiedy chcemy program przedyskutować, przeanalizować i usłyszeć od ludzi, co jeszcze powinno się w nim znaleźć. +Szóstka Schetyny+, jako baza, taki początek rozmowy, natomiast dalej rozmawiamy o tym, co jest dla obywateli Polski najważniejsze – powiedziała Mucha.

Przewodniczący PO w regionie, prezydent Lublina Krzysztof Żuk powiedział, że rozmowy z mieszkańcami dotyczą także 21 tez samorządowych ogłoszonych w Gdańsku 4 czerwca. Mówimy o finasowaniu oświaty, finasowaniu służby zdrowia, o polityce senioralnej (…), aktywnej polityce wspierania osób z niepełnosprawnościami - powiedział Żuk.

Do 31 sierpnia chcemy wydyskutować ostateczny kształt tych tez, które będą rekomendacją do zmian modelu samorządowego, ale również do pogłębienia procesu decentralizacji, umocnienia samorządów - dodał Żuk.