Prezes UODO nie podjąłby takiej decyzji. Podejrzewam, że inny prezes podjął tę decyzję - prezes prezesów. Jest pytanie, dlaczego. Albo mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wszyscy członkowie KRS-u są wybrani na podstawie jednej listy poparcia, albo mamy sytuację taką, że tych list w ogóle nie ma” - mówił rozgłośni RMF FM Marek Sawicki.

CIS poinformowało w komunikacie, że w poniedziałek do Kancelarii Sejmu wpłynęło wydane tego samego dnia postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Jak przekazano, postanowienie nie ma charakteru ostatecznego, ale tymczasowy i zakazuje udostępniania danych do czasu wydania przez prezesa UODO decyzji kończącej postępowanie w sprawie. "Kancelaria Sejmu będzie oczekiwać na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostatecznej decyzji o dopuszczalności ujawnienia danych osobowych sędziów" - dodano.