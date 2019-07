"Jedynki" przedstawił podczas konferencji prasowej we wtorek Schetyna.

W okręgu nr 1 Legnica "jedynką" będzie Piotr Borys, w Wałbrzychu Tomasz Siemoniak, we Wrocławiu Małgorzata Kidawa-Błońska, w Bydgoszczy Krzysztof Brejza, w Toruniu Tomasz Lenz, w Lublinie Joanna Mucha.

Liderem listy w Chełmie będzie związany dotąd z SLD Haidar Rijad, w Zielonej Górze Tomasz Aniśko z Zielonych, w Łodzi dziennikarz Tomasz Zimoch, w Piotrkowie Trybunalskim Cezary Grabarczyk, w Sieradzu Cezary Tomczyk, w okręgu Kraków II Dorota Niedziela, w Krakowie Paweł Kowal, w Nowym Sączu Jagna Marczułatis-Walczak, w Tarnowie Urszula Augustyn.

"Jedynką" w Płocku będzie Marcin Kierwiński, w Radomiu Joanna Kluzik-Rostkowska, w Warszawie Grzegorz Schetyna, w okręgu Warszawa II Jan Grabiec, w Opolu Witold Zembaczyński, w Krośnie Joanna Frydrych, w Rzeszowie Tadeusz Ferenc, w Białymstoku Robert Tyszkiewicz, w Gdańsku Sławomir Neumann, w Gdyni Barbara Nowacka, w Bielsku-Białej Mirosława Nykiel, Bielsku-Białej II Marek Krząkała, w Częstochowie Izabela Leszczyna, w Katowicach Borys Budka, w okręgu Katowice II Marta Golbik, w okręgu Katowice III Wojciech Saługa.

Listę w Kielcach będzie otwierał Bartłomiej Sienkiewicz, w Elblągu Jacek Protas, w Olsztynie Janusz Cichoń, w Kaliszu Mariusz Witczak, w Koninie Tomasz Nowak, w Pile Małgorzata Janyska, w Poznaniu Joanna Jaśkowiak, w Koszalinie Sławomir Nitras, a w Szczecinie Arkadiusz Marchewka.

Schetyna poinformował ponadto, że na drugim miejscu listy w Warszawie znajdzie się liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Powiedział też, że po zarządzie krajowym PO i konsultacji z partnerami z Koalicji Obywatelskiej przygotowane zostały rekomendacje dla "czołówek" list poselskich.

- Przed nami jeszcze dużo pracy nad tymi listami (...) jesteśmy umówieni na 14 sierpnia - wtedy będziemy pracować nad całokształtem, nad wszystkimi listami, będziemy domykać listy do Sejmu, akceptować listy do Senatu, jesteśmy przekonani, że to będzie skład jeszcze szerszy, że będziemy mogli w niekonkurencyjny sposób potraktować innych przedstawicieli partii czy środowisk opozycyjnych w wyborach do Senatu - powiedział Schetyna.

- 16 (sierpnia) ostatnie posiedzenie naszych wspólnych zarządów, 17 (sierpnia) rada krajowa, czy rady krajowe naszych ugrupowań, zaproszeni (są) samorządowcy. Zaakceptujemy wtedy całą konstrukcję list i rozpoczniemy proces rejestracji komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, a później zaczniemy zbierać podpisy - zapowiedział Schetyna.