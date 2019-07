W Senacie trwa debata nad ustawą. Zgodnie z nią o świadczenie uzupełniające, tzw. 500 plus, będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

We wtorek senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej poparła szereg poprawek do ustawy zaproponowanych przez senator PiS Bogusławę Orzechowską. Przewidują one, że świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało "w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie", przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. „Dla osób niepełnosprawnych każde dodatkowe środki finansowe są przydatne, bo wiemy jak kosztowne są (..) usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne i wszystkie związane z leczeniem, z niepełnosprawnością (..). Wiemy jak to kosztuje i wiemy, że dla tych osób te środki nie są nadmierne” – powiedział podczas debaty Michałkiewicz.

Poinformował, że jeśli ustawa zostanie wprowadzona w życie, to do osób niepełnosprawnych trafi z budżetu rocznie 4,5 mld zł. Czy to będą małe pieniądze? W skali całego budżetu też nie są małe. Natomiast w skali konkretnych osób niepełnosprawnych, które albo mają niskie świadczenia, albo nie mają żadnych, to jest na pewno bardzo, bardzo ważne, bo mogą zacząć dysponować własnym dochodem, własnymi środkami finansowymi – powiedział wiceminister.

Poinformował, że dzięki przyjęciu poprawki zgłoszonej przez senator Orzechowską świadczenie „500 plus” obejmie łącznie około 800 tys. osób.

W uzasadnieniu do poprawki Orzechowska wskazała, że w wyniku jej przyjęcia świadczenie obejmie dodatkowo ok. 56 tys. uprawnionych z ZUS z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z tytułu podniesienia progu dochodowego do 1600 zł, około 360 tys. osób w wieku 75 i więcej lat pobierających dodatek pielęgnacyjny, które mogą wystąpić o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ok. 31,4 tys. osób pobierających rentę socjalną w zbiegu z rentą rodzinną (w tym 12 tys. z innych organów emerytalno-rentowych niż ZUS).