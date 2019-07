W rozmowie z PAP Rzymkowski potwierdził, że przeszedł do klubu PiS. Jestem państwowcem, chce dalej służyć państwu, dostałem propozycję zasiadania w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości i do ubiegania się o mandat poselski na Sejm IX kadencji i z tej oferty skorzystałem - powiedział. Moje przejście jest podyktowane niewiadomą, co do przyszłości ruchu Kukiz'15 i niepokojącymi mnie sygnałami, że ruch Pawła Kukiza będzie startował razem z Konfederacją, a mnie z Konfederacją nie jest po drodze - podkreślił.

Dziękuje Pawłowi Kukizowi, że dał mi okazję zostać parlamentarzystą. Mam nadzieję, że dobrze wykonywałem przez minione trzy i pół roku mandat poselski i liczę na to, że dalsza współpraca będzie układała się dobrze - dodał. Jak zaznaczył, wielu jego wyborców naciskało na niego, żeby przeszedł do klubu PiS. To liczący się dla mnie głos - zapewnił.

Do klubu PiS przeszli też w środę byli już posłowie klubu Kukiz'15 Norbert Kaczmarczyk oraz Krzysztof Sitarski. Z informacji PAP wynika, że Rzymkowski i Kaczmarczyk prawdopodobnie znajdą się na listach wyborczych PiS do Sejmu. Rzymkowski miałby startować w okręgu sieradzkim, a Kaczmarczyk - tarnowskim.

Innym z wiceszefów klubu Kukiz'15 wymienianym wśród osób, które miałyby z niego odejść jest Jerzy Kozłowski. W rozmowie z PAP mówi, że decyzji ws. swojej przyszłości jeszcze nie podjął. Nie widzi się jednak - jak podkreśla - ani w sojuszu z Polskim Stronnictwem Ludowym, ani z Konfederacją. Może przejdę do cywila - stwierdza.

Decyzji ws. swojej przyszłości nie podjęli także inni posłowie Kukiz'15 Piotr Apel i Elżbieta Zielińska. Ten pierwszy podkreśla w rozmowie z PAP, że na listach Konfederacji się nie widzi, podobnie jak Zielińska, która wymieniana jest wśród osób, które mogłyby startować z list Prawa i Sprawiedliwości.

Po odejściu Rzymkowskiego Kukiz'15 liczy 23 posłów