Z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł w Koalicji Obywatelskiej wynika, że Filiks może otrzymać miejsce piąte na liście KO w stolicy Pomorza Zachodniego.

Do spotkania Schetyny z władzami KOD doszło w środę. Efektem rozmów prowadzonych ze środowiskami obywatelskimi jest zaproszenie na listy Koalicji Obywatelskiej przedstawicieli Komitetu Obrony Demokracji. Przewodniczący Grzegorz Schetyna będzie rekomendował Zarządowi Krajowemu PO wprowadzenie przewodniczącej KOD Magdaleny Filiks na listę Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie - powiedział Grabiec.

Magdalena Filiks potwierdziła, że chce kandydować do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Według niej nie ma jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego miejsca. Jeśli będzie to miejsce piąte, to będę bardzo zadowolona - podkreśliła liderka KOD.

Z projektu list wyborczych, które dostępne są na stronach internetowych PO, wynika, że "jedynką" w Szczecinie ma być p.o. szefa zachodniopomorskiej Platformy, poseł Arkadiusz Marchewka, "dwójką" i "trójką" - posłowie Norbert Obrycki i Zofia Ławrynowicz. Kolejne miejsca otrzymali m.in.: były poseł Michał Marcinkiewicz ("czwórka" listy) oraz b. szef SLD Grzegorz Napieralski (miejsce szóste).

Przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji mają się znaleźć również na listach KO w innych okręgach. Możliwy jest m.in. start sekretarza generalnego KOD Jarosława Marciniaka z Gliwic oraz lidera KOD na Pomorzu Radomira Szumełdy z Gdyni.