W czwartek zbiera się Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zajmie się listami wyborczymi w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Pawlak pytany w środę w TVN24, czy wróci do polityki w Sejmie, czy w Senacie odparł: zobaczymy. Trwają teraz dyskusje dotyczące Senatu i liczę, że tutaj dojdzie do takich uzgodnień, że nie będzie takiej wyniszczającej konkurencji skoro mamy do czynienia z taką totalną ofertą partii rządzącej, to w Senacie akurat jest miejsce, żeby tam przedstawić propozycje uzgodnione z partiami opozycyjnymi - podkreślił Pawlak.

Dopytywany, czy jesienią będzie startował do Senatu Pawlak odparł: Tak. Raczej tak. Ja już się naprawdę napracowałem, a jak patrzę na to, co się dzieje w Sejmie, to już nie na moje nerwy - zaznaczył b. premier. Naprawdę wydaje mi się, że warto się skupić w tej przestrzeni, gdzie można bardziej doradzać - dodał Pawlak.