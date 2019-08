Na listach Koalicji Obywatelskiej wśród pierwszych trójek znalazło się ośmiu kandydatów Nowoczesnej. Większość posłów Nowoczesnej ubiega się o reelekcję; ze startu zrezygnował Paweł Pudłowski.

Katarzyna Lubnauer zapewniła w rozmowie z PAP, że we wszystkich okręgach na listach Koalicji Obywatelskiej znajdzie się co najmniej jeden kandydat rekomendowany przez jej ugrupowanie. Jak zapewniła, jest zadowolona z miejsc, które przypadły przedstawicielom Nowoczesnej. Jej zdaniem dają one dużą szansę na reelekcję obecnych posłów. Poinformowała, że ze startu w wyborach zrezygnował były szef klubu Nowoczesnej Paweł Pudłowski.

Nowoczesnej przypadło jedno pierwsze miejsce - w Opolu na czele listy znalazł się poseł Witold Zembaczyński. Lubnauer wystartuje z drugiego miejsca w Warszawie, za szefem PO Grzegorzem Schetyną. "Dwójka" przypadła również wicemarszałkini Sejmu Barbarze Dolniak, która o mandat posła powalczy w Sosnowcu.

Nowoczesna obsadziła także pięć "trójek" na listach KO. W Bielsku-Białej z trzeciego miejsca wystartuje poseł Mirosław Suchoń; w Olsztynie - poseł Mirosław Pampuch; w Koninie - posłanka Paulina Henning-Kloska; w Poznaniu - sekretarz Nowoczesnej Adam Szłapka; w Pile - działaczka Kongresu Kobiet Iwona Kamińska-Lech. Posłanka Monika Rosa o mandat będzie walczyć z czwartego miejsca na liście w Katowicach.

"Piątką" na liście Koalicji Obywatelskiej w Nowym Sączu została Elżbieta Ruchała. W Rybniku z piątego miejsca wystartuje Bartłomiej Gabryś. W Gliwicach - radna Rady Miasta Zabrza Agnieszka Rupniewska.

W Gdańsku z szóstego miejsca wystartuje posłanka Ewa Lieder. W okręgu podwarszawskim "szóstką" został rekomendowany przez Nowoczesną b. funkcjonariusz UOP i b. wiceminister gospodarki (2001 r.) Piotr Niemczyk. "Siódemką" na liście we Wrocławiu został poseł Krzysztof Mieszkowski, a w Chełmie - zamojski radny Rafał Zwolak.

Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz wystartuje z ósmego miejsca w Warszawie, a poseł Jerzy Meysztowicz to "ósemka" krakowskiej listy Koalicji Obywatelskiej. Politycy Nowoczesnej deklarują w rozmowach z PAP, że miejsce Meysztowicza na liście może zmienić się na wyższe.

Na liście w Szczecinie Nowoczesną reprezentować będzie radna Edyta Łongiewska-Wijas, w Bydgoszczy - Joanna Czerska-Thomas z zarządu partii, w Rzeszowie - radny sejmiku województwa podkarpackiego Krzysztof Feret, w Krośnie - Barbara Balon, w Legnicy - wiceprezydent Jeleniej Góry Kamil Sikora, w Wałbrzychu - radny powiatu dzierżoniowskiego Tomasz Mitraszewski oraz radny sejmiku województwa dolnośląskiego Jacek Iwancz.

Z Łodzi o mandat w Sejmie powalczy przewodniczący łódzkiej rady miejskiej Marcin Gołaszewski; z Płocka - regionalna szefowa Nowoczesnej Katarzyna Kwarcińska-Kulis; z Elbląga - Katarzyna Królak; z Torunia - włocławska radna Agnieszka Walczak.

Dobre miejsca na listach wyborczych przypadły byłym posłom Nowoczesnej, którzy w trakcie kadencji zmienili barwy partyjne. Z pierwszych miejsc na listach wystartują: Kamila Gasiuk-Pihowicz w Siedlcach (z klubu Nowoczesnej odeszła w grudniu 2018 r.) oraz Marta Golbik w Gliwicach (odeszła w kwietniu 2017 r.).

"Dwójki" na listach KO obsadzą: Krzysztof Truskolaski w Białymstoku (odszedł w grudniu 2018 r.) i Adam Cyrański w Kielcach (odszedł w styczniu 2018 r.). Kornelia Wróblewska (z klubem Nowoczesnej pożegnała się w grudniu 2018 r.) to "trójka" w Chełmie. Paweł Kobyliński (do klubu Nowoczesnej trafił z klubu Kukiz'15; w grudniu 2018 r. przeszedł do klubu PO-KO) wystartuje z czwartego miejsca w Gliwicach.

Wysokie miejsca na listach uzyskało też dwóch posłów, którzy w 2016 r. odeszli z ówczesnego klubu PO i dołączyli do klubu Nowoczesnej, a w grudniu 2018 r. wrócili do klubu PO-KO: Marek Sowa to "dwójka" w Chrzanowie, a Michał Jaros to "trójka" we Wrocławiu.