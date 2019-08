Mogę ujawnić, że wystąpiłem do Państwowej Komisji Wyborczej o opinię w sprawie przeprowadzenia tych wyborów, co do ich kalendarza - powiedział prezydent w wywiadzie dla Polsatu.

Decyzja prezydenta, czyli zarządzenie wyborów, nastąpi niezwłocznie po tym jak otrzymam odpowiedź z Państwowej Komisji Wyborczej - zapewnił Andrzej Duda. Ta procedura już trwa - dodał.

Pytany, czy zaproponował we wniosku do PKW termin 13 czy 20 października, powiedział, że nie będzie ukrywał, iż chciałby, żeby kampania była jak najkrótsza.

Rzeczywiście wskazałem - zaproponowałem w tym, co przedstawiłem do Państwowej Komisji Wyborczej - 13 października - ujawnił prezydent.

Myślę, że spokojnie można się spodziewać opinii PKW i decyzji ogłoszenia wyborów w przyszłym tygodniu - ocenił prezydent.