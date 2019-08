Po sobotnim pikniku PiS w Dygowie (pow. Kołobrzeski) doszło do spotkania Czesława Hoca i Pawła Szefernakera z Jarosławem Kaczyńskim na którym ustalono, że listę w tym okręgu będzie otwierał wieloletni parlamentarzysta i lekarz z Kołobrzegu Czesław Hoc. Do tej pory Hoc był wymieniany jako potencjalny kandydat do Senatu. Uznano, że takie zestawienie kandydatów wzmocni szansę PiS na kolejny mandat poselski w regionie.

Polityka to gra zespołowa, a tegoroczne wybory to gra o to, jak będzie wyglądała Polska przez następne lata. Rekomendacja prezesa Kaczyńskiego to dla mnie wielkie wyróżnienie, ale jako szef struktur w okręgu koszalińskim będę przede wszystkim odpowiadał za wyborczy wynik partii. Moim zadaniem jest ułożenie jak najmocniejszej listy. Czesław Hoc w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał najlepszy wynik wśród wszystkich kandydatów w regionie. To jest potencjał, którego nie możemy zmarnować - powiedział PAP Szefernaker.

Prawo i Sprawiedliwość przedstawi listy kandydatów w wyborach parlamentarnych po ogłoszeniu wyborów przez prezydenta Andrzeja Dudę.