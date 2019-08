Marek Sawicki z PSL zasugerował w radiu TOK FM, że w służbowym mieszkaniu marszałka Sejmu mieszka syn Marka Kuchcińskiego.

Jeżeli dzisiaj dyskutujemy o demoralizacji marszałka Kuchcińskiego, to może warto by było zapytać, gdzie mieszka pracujący syn marszałka. Czy w mieszkaniu sejmowym, które marszałek Kuchciński ma ze środków sejmowych, nie zamieszkuje cała jego rodzina. Zapytajcie państwo, czy przypadkiem w mieszkaniu służbowym Kuchcińskiego nie mieszka cała jego rodzina. Jeśli osoba pracująca, korzysta z mieszkania, które należy do posła, to jest kolejne nadużycie władzy - ocenił Sawicki.

Gdzie mieszka syn marszałka Kuchcińskiego? @SawickiMarek @nowePSL w #TOKFM u @Dwielowieyska: Może warto by było zapytać, gdzie mieszka dorosły, pracujący syn Marszałka Kuchcińskiego. Czy przypadkiem nie w mieszkaniu sejmowym, które Marszałek Kuchciński ma se środków Sejmu?[WIDEO] pic.twitter.com/Y3vxhXbvhu — Radio TOK FM (@Radio_TOK_FM) August 7, 2019

Pod koniec lipca Radio Zet podało, że marszałek Sejmu latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.

W poniedziałek marszałek Kuchciński przepraszając za loty z rodziną flotą rządową poinformował jednocześnie, iż zdarzyła się raz sytuacja, kiedy rządowym samolotem podróżowała tylko jego żona. Kuchciński przekonywał, że w związku z przelotami, kiedy na pokładzie samolotu towarzyszyli mu bliscy, nie doszło do złamania prawa. Zadeklarował też wpłatę 28 tys. zł na modernizację sił zbrojnych za lot żony.