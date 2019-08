Posłowie PO-KO mówili w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że z lotów samolotem z marszałkiem Sejmu w sposób nieuprawniony - "jak prywatnym odrzutowcem" - korzystali m.in. poseł PiS Stanisław Piotrowicz i jego żona Maria. Na liście znaleźli się też Zdzisław Krasnodębski, Anna Krasnodębska, Bogdan Rzońca, Krystyna Wróblewska "i wielu innych w tym asystenci marszałka Kuchcińskiego".

Piotrowicz pytany przez PAP o te doniesienia wskazał, że był to wypadek losowy, a może nawet stan wyższej konieczności. Tego dnia moja żona opuściła Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Po wyjściu ze szpitala otrzymała ponad 560 ampułek leku, który zostały dla niej specjalnie wyprodukowany i muszą one przebywać w stanie mocnego zamrożenia. Te fakty są udokumentowane pobytem w Instytucie i wydaniem tego leku oraz zalecenia, że musi on być przechowywany w stanie zamrożenia. Gdyby lekarstwo się roztopiło byłoby do wyrzucenia - mówił Piotrowicz.

Polityk PiS dodał, że początkowo planował powrót z żoną do domu samolotem rejsowym, ale nie było wolnych miejsc. Do mnie się jedzie autobusem 9 godzin, a samochodem w dobrych układach 6 godzin. Poszukując możliwości transportu dowiedziałem się, że pan marszałek Kuchciński będzie leciał do Rzeszowa i tak się w tamtym czasie wydawało, szczęśliwie złożyło, że będę mógł swoją żonę z lekarstwami zabrać i tak się stało - powiedział. Z kolei na antenie RMF, gdy zapytano go, jak mają się czuć zwykli obywatele, którzy mają podobne problemy, dodał, że jest przekonany, że gdyby zwrócili się z takim wyjątkowym problemem do pana marszałka, nie odmówiłby. To nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości.

Piotrowicz wskazał ponadto, że z całej sytuacji robi się otoczkę o jakichś postawach roszczeniowych, że ludziom władzy wolno więcej, a to nie jest prawda. Każdy kto mnie zna, to wie, że żyję skromnie. Całe dorosłe życie pomagam innym i to również w wymiarze materialnym (...) Ponad ćwierć wieku prowadziłem kuchnie i schroniska dla bezdomnych na całym Podkarpaciu. Pomagałem ludziom nie tylko tworząc dachy nad głową, ale też wnosząc swój osobisty wkład finansowy. Odkąd jestem w polityce co roku przeznaczam na cele dobroczynne jedną pensję - mówił Piotrowicz.

Dopytywany czy zapłaci za swój lot oraz swojej żony, polityk odpowiedział, że zawsze płaci za siebie wszystkie rachunki. W tym przypadku też oczywiście zapłacę. Pozostaje tylko pytanie komu i ile - dodał. Czekam na dyspozycje. Będzie taka dyspozycja komu i ile, to oczywiście że zapłacę - zadeklarował Piotrowicz.

Poseł Bogdan Rzońca: przecież nie ugryzłem siedzenia ani nie popsułem samolotu

Marszałek Kuchciński poprosił mnie, bym mu towarzyszył - mówi na antenie RMF poseł Bogdan Rzońca. Interesował się sprawami podkarpackiej infrastruktury drogowej. To była szansa na spokojną wymianę informacji potrzebną w naszej pracy dla Podkarpacia - dodał. Dobrze zrobiłem, że wsiadłem do tego samolotu. Jakiejś tam wielkiej ujmy państwu polskiemu ani samolotowi... Bo przecież nie ugryzłem siedzenia ani nie popsułem samolotu, tylko rozmawialiśmy jak ludzie. Bo był czas, naprawdę był czas, spokojnie 30-40 minut porozmawiać - tłumaczył. Dodał bowiem, że w Sejmie ciężko mu jest się spotkać z marszałkiem.

Marszałek Podkarpacia: Marszałek Kuchciński zaprosił mnie na pokład rządowego samolotu

W środę marszałek Ortyl przekazał mediom swoje oświadczenie, w którym odniósł się do pojawiających się informacji o jego podróży rządowym samolotem z marszałkiem Kuchcińskim. "W związku z pojawiającymi się informacjami o mojej podróży rządowym samolotem z marszałkiem Markiem Kuchcińskim, chciałem potwierdzić, że istotnie taki lot się odbył" – oświadczył Ortyl. Wyjaśnił, że z marszałkiem Kuchcińskim spotykał się wielokrotnie w sprawach służbowych i wówczas również był umówiony na taką rozmowę.

"Ponieważ (Kuchciński) wiedział, że mam w planach służbową podróż do Warszawy, zaprosił mnie na pokład rządowego samolotu. Była to jedyna podróż jaką odbyłem z marszałkiem Markiem Kuchcińskim rządowym samolotem. Tego dnia w Warszawie zgodnie z ustalonym wcześniej kalendarzem miałem kilka spotkań w Kancelarii Prezydenta, spotkałem się m.in. z ministrem Pawłem Muchą" – zaznaczył marszałek woj. podkarpackiego.

Zauważył jednocześnie, że "praktyka rozmów o istotnych kwestiach Podkarpacia podczas podróży nie jest niczym nowym". Przyznał, że "z racji napiętego kalendarza" zdarzało mu się także podróżować w celach służbowych z marszałkiem Kuchcińskim samochodem służbowym.

Pod koniec lipca Radio Zet podało, że marszałek Sejmu latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.

W poniedziałek Kuchciński, przepraszając za loty z rodziną, flotą rządową, poinformował, że zdarzyła się raz sytuacja, kiedy rządowym samolotem podróżowała tylko jego żona. Kuchciński przekonywał, że w związku z przelotami, kiedy na pokładzie samolotu towarzyszyli mu bliscy, nie doszło do złamania prawa. Zadeklarował też wpłatę 28 tys. zł na modernizację sił zbrojnych za lot żony.

Z kolei poniedziałek wieczorem na stronach Sejmu opublikowano "wykaz krajowych podróży służbowych drogą powietrzną Marszałka Sejmu w czasie VIII kadencji". Wykaz CIS zawiera 85 pozycji opisujących podróże krajowe marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego między 17 marca 2016 r. a 22 lipca 2019 r. Jak wynika z wykazu 70 z nich odbywało się na trasie między Warszawą i Rzeszowem (w tym często z drogą powrotną). W wykazie opublikowanym przez CIS znalazły się też informacje dotyczące liczby podróży krajowych, liczby pasażerów na pokładzie (bez uwzględnienia nazwisk czy funkcji) oraz cel wizyty.