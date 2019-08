Prezydent pogratulował odebrania nominacji generalskich i nominacji admiralskiej oraz odznaczeń państwowych.

- To najwięcej, co można osiągnąć przy tym wyborze życiowym, wyborze służby Rzeczpospolitej i służby polskiemu narodowi z bronią w ręku, po to, by stawać w jego obronie, po to, by także realizować to, co tak ważne było w naszej historii - za wolność waszą i naszą, a więc także i stawać z bronią w ręku w obronie innych, po to, żeby nieść im pokój, spokój, po to, żeby mogli żyć normalnie - mówił Andrzej Duda.

- Oczekuję tego, że teraz będzie jeszcze więcej, że choć do tej pory wzorowo służyliście panowie Rzeczpospolitej Polskiej, to teraz będziecie służyli z jeszcze większymi siłami - dodał.

Prezydent podkreślił, że nominacje zostały wręczone w Katowicach, w 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego, których zwieńczeniem będzie popołudniowa defilada wojskowa, odbywają się w Katowicach w związku z setną rocznicą wybuchu I powstania śląskiego - jednego z trzech powstańczych zrywów, które doprowadziły do włączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922 roku.

W uroczystościach poza parą prezydencką Andrzejem Dudą i Agatą Kornhauser-Dudą biorą udział m.in. marszałkowie Senatu Stanisław Karczewski oraz Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki wraz z członkami rządu w tym szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, a także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Na stopień generała dywizji zostali mianowani gen. bryg. Sławomir Kowalski - dowódca Centrum Operacji Lądowych - dowódca Komponentu Lądowego oraz gen. bryg. Krzysztof Radomski, dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Na pierwszy stopień generalski - generała brygady - zostali mianowani pułkownicy Artur Jakubczyk - zastępca dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej i Krzysztof Walczak - dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Na stopień kontradmirała został mianowany dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Piotr Nieć.