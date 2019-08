Jak pisze dziennik, Emilia Sz. stoi za powstaniem specjalnej listy sędziów, którzy rozmawiali o stanie polskiego wymiaru sprawiedliwości z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem w 2018 roku.

RMF FM zwróciło uwagę na inny wątek tej sprawy. Otóż Marta Kożuchowska-Warywoda, prezes warszawskiego oddziału "Iustitii" nie dostała pozytywnej opinii KRS w konkursie na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

A wszystko za sprawą posłanki Pawłowicz, która na posiedzeniu KRS mówiła: Marta Kożuchowska-Warywoda jest na liście osób, które jeździły do Brukseli nadawać na Polskę. Po prostu jest silnie zaangażowana politycznie. (...) Nie po to była reforma, żeby takie osoby najbezczelniej składały teraz zgłoszenia!

Ostatecznie awans sędzi został zablokowany.

Pawłowicz zachęcała ponadto członków Krajowej Rady Sądownictwa, by zapoznali się z "listą Emilii", na co przystał szef KRS Leszek Mazur. To on zdecydował, by zrobić kserokopię listy i przekazać ją członkom KRS - podaje "GW".

Z artykułów publikowanych w zeszłym tygodniu przez Onet wynikało, że wiceszef resortu sprawiedliwości Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji. Przedstawiciele rządu wskazywali wówczas, że dymisja wiceministra sprawiedliwości kończy sprawę "w sensie politycznym".