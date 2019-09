Miller stwierdził, że Wałęsa mógł się po prostu przyznać do tej współpracy, ale dziś jest już na to za późno.

- Mógł to zrobić od razu, ale widocznie nie chciał. Teraz to będzie żyło w świadomości Polaków, jedni będą mówili tak, drudzy inaczej, a przecież nawet jeśli wdał się we współpracę, to późniejszą działalnością to zmył - mówi były premier w rozmowie z Onet.pl.

Pytany, czy w czasie Okrągłego Stołu, gdy strona rządowa siadała do rozmów gen. Kiszczak nie mówił "towarzysze – Wałęsa dla mnie pracuje, potwierdził, że tak nie było. - Bo nie pracował. Skoro już pan jednak o Kiszczaku wspomina, to spytałem go kiedyś, czemu mnie nigdy nie werbowali jego podwładni, czemu nigdy mi niczego, jak wielu moim kolegom, nie proponowano, a on mi na to odpowiedział "pewnie uznali, że nie jesteś perspektywiczny" - powiedział Miller.

W rozmowie pojawia się też wątek "ośrodku przesłuchań CIA" w Kiejkutach. - Byłem jako premier w Kiejkutach na promocji oficerskiej, ale nie byłem w żadnym ośrodku CIA. W 1996 byłem w centrali CIA w Langley. Przyjmował mnie ówczesny szef tej organizacji John Deutch. Pamiętam, że z uśmiechem powiedział do mnie: "Panie Miller, jest pan w zwykłej amerykańskiej instytucji tyle tylko, że my pracujemy za granicą" - wyjaśnia.

Pytany z kolei o różnice programowe między SLD a PO w zakresie polityki zagranicznej, odpowiedział, że "PO mówi takim językiem jak inne prawicowe partie". - Sądzę, że prędzej czy później zostanie dokonany reset w stosunkach Europa–Rosja czy też Ameryka–Rosja i wtedy Polska zostanie osamotniona, bo nie ma żadnych kontaktów z naszym wschodnim sąsiadem. Ja przeżyłem zbyt dużo lat w świecie dwubiegunowym, gdzie wszyscy się zastanawiali, czy świat ogarnie pożoga wojenna, czy nie. Po 1989 roku przyjąłem z ulgą fakt, że napięcie zostało zmniejszone, ale teraz widzę, że ono znowu rośnie. Ja się z tego nie cieszę. Wolałbym jakiś współczesny wariant "detente", a nie kolejny wyścig zbrojeń i wojenną retorykę, bo to olbrzymie zagrożenie dla świata - powiedział.