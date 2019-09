Co zostało dane, nie będzie odebrane PiS pisze jakiś scenariusz i być może to Jarosław Kaczyński jest kandydatem na premiera Już za nowego Sejmu - mówi w rozmowie z DGP Grzegorz Schetyna. Już za nowego Sejmu (bez większości PiS – red.) prezydent z pewnością temu premierowi powierzyłby misję tworzenia rządu. Jeśli w ciągu 14 dni nie udałoby się uzyskać wotum zaufania, inicjatywa zgłoszenia kandydata przechodzi na parlament. W razie fiaska tego kroku wraca do prezydenta, który ponownie ma 14 dni. Sejm w ciągu kolejnych 14 dni udziela mu wotum zaufania. Robią nam się z tego w sumie ponad trzy miesiące, kiedy rządzi prezes PiS - tłumaczy lider PO