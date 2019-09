Hübner w Poranku Radia TOK FM była pytana o to czy wie, kto z jej okręgu kandyduje w wyborach do Senatu. Nie mam pojęcia – odpowiedziała eurodeputowana. Rozmawiam z ludźmi i jeżeli ktoś nie jest w mediach społecznościowych, to właściwie nie bardzo wie, że są wybory.

Profesor nie chciała zdradzić na kogo odda swój głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Długo głosowałam na Jacka Kuronia, potem szukałam kobiet na listach. Powiem, jak taki prawdziwy niezaangażowany politycznie Polak: pomyślę jeszcze – mówiła w TOK FM.

Jacek Żakowski zapytał, również Danutę Hübner o to, co sądzi o nowym ministrze finansów Jerzym Kwiecińskim. Znam go od dekad, bo od początku był włączony w sprawy europejskie i dużo współpracowaliśmy. To jest jakaś próba docenienia elementu europejskiego w tym wszystkim. To jest osoba o dużo większej wrażliwości na świat zewnętrzny i na to, co się dzieje w Europie. To jest dobry pomysł, tylko nie wiem, na ile on jest załataniem dziury, bo to jest osoba relatywnie mniej politycznie dookreślona – skomentowała kandydaturę Kwiecińskiego na stanowisko szefa resortu finansów.

Profesor Hübner odniosła się, także do kandydatury Janusza Wojciechowskiego na komisarze UE ds. rolnictwa wokół, której istnieją wątpliwości co do jego oświadczeń majątkowych. Jest zdecydowanie więcej osób teraz, które mają jakieś problemy związane z prawem, z etyką. Podczas postępowania pani Ursuli von der Leyen nie udało się odrzucić kandydatów, którzy mają prowadzone różnego typu postępowania na poziomie europejskim albo krajowym. Być może to są wszystko niewinne osoby.