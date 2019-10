Na PiS głosowało 46,5 proc. wyborców, podczas gdy na Koalicję Obywatelską – 23,49 proc. Za nimi uplasowało się SLD z 13,08 proc. głosów. Próg wyborczy przekroczyły też PSL-KP (7,86 proc.) i Konfederacja (7,02 proc.). Najmniej głosów uzyskał KW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy (2,05 proc.).

Mieszkańcy gminy, ta liczy sobie 14 tys. osób, mogli głosować w jednym z 12 lokali wyborczych. Wybrać mogli jeden z sześciu komitetów zarejestrowanych w okręgu sieradzkim. Albo w sposób tradycyjny – przez umieszczenie krzyżyka na karcie głosowania, albo drogą elektroniczną – koniecznie będzie jednak wizyta w lokalu wyborczym. (Pilotaż systemu zaproponowało Ministerstwo Cyfryzacji).

Wybory w Wieruszowie fot. Dorota Kalinowska / Materiały prasowe

Jak wyglądał szczegółowy rozkład głosów?

Wyniki głosowania w formie tradycyjnej

46,50 proc. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

23,49 proc. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

13,08 proc. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

7,86 proc. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7,02 proc. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

2,05 proc. Komitet Wyborczy Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy

Wyniki głosowania w formie elektronicznej

40 proc. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

25 proc. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

15 proc. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

9 proc. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7 proc. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

3 proc. Komitet Wyborczy Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy

1 proc. głosy nieważne

W 12 obwodowych komisjach oddano łącznie 1957 głosów w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

"Polska w pigułce"

To kolejny już rok, w którym Wieruszów organizuje prawybory. Pierwszy raz odbyły się one w 1997 roku. Dlaczego akurat tam? Powodów jest kilka.

Wynik lokalnego głodowania jest bardzo zbliżony do wyników z ogólnopolskich wyborów parlamentarnych, prezydenckich czy do Unii Europejskiej, pokazały wcześniejsze analizy. Różnica z reguły nie przekraczała granicy błędu statystycznego. Dwa, Wieruszów nazywany jest do dziś "Polską w pigułce". Także z tego powodu, że podczas pierwszych prawyborów przyjechali tam m.in. Włodzimierz Cimoszewicz, Władysław Frasyniuk, Janusz Korwin-Mikke, Marian Krzaklewski, Józef Oleksy, Jan Olszewski, Janusz Onyszkiewicz, Waldemar Pawlak, Janusz Szmajdziński, Wiesław Walendziak. A jak było w tym roku?

Podczas prawyborów nie obowiązywała cisza wyborcza. Nic więc dziwnego, że ten czas postanowili wykorzystać przedstawiciele komitetów wyborczych – przyjechali wszyscy z tych zarejestrowanych w okręgu sieradzkim.

Ale nie zabrakło też osób z pierwszych stron gazet. Spotkać można było m.in. Grzegorza Schetynę, Bartosza Arłukowicza, Pawła Kukiza, Roberta Winnickiego, Cezarego Grabarczyka i np. Joannę Lichocką.

Koalicja Obywatelska fot. Dorota Kalinowska / Materiały prasowe

Wieruszowskie prawybory organizowane są przy współpracy z Marcinem Palade, politologiem, ekspertem do spraw sondaży i analiz z zakresu preferencji społeczno- politycznych i geografii wyborczej w Polsce.