- Jestem przekonany, że 13 października Polska podejmie decyzję, z której będziemy dumni; wierzę głęboko w to, że będziemy realizować marzenie o wolnej, europejskiej, podmiotowej, uczciwej Polsce - mówił w sobotę we Wrocławiu przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

Na konferencji prasowej we Wrocławiu Schetyna prosił o "wielkie zaangażowanie" w czasie ostatniego tygodnia poprzedzającego wybory. - O budowanie w dalszy sposób przekonania, że jutro może być lepsze, że jesteśmy silni razem, że musimy być między Polakami, że musimy cały czas w rozmowie, w debacie, w przekonywaniu do swoich racji w sposób otwarty i z dobrymi emocjami budować dobry parlament przyszłej kadencji - bo od niego będzie naprawdę wiele zależeć - mówił Schetyna.

- To wszystko zależy od nas, to wszystko jest w naszych, waszych rękach - mówił o wyborach Schetyna, podkreślając, że prosi o "mobilizację ostatnich dni" oraz "przekonanie nieprzekonanych". Zaznaczył przy tym, że możliwość wyboru przy urnie to "wielka spuścizna tych, którzy walczyli o Polskę w latach 80-tych".

Niedzielna konwencja KO rozpocznie się w południe w Warszawie i ma być największym przedwyborczym przedsięwzięciem Koalicji w tej kampanii. Głos podczas zjazdu zabiorą m.in. kandydatka Koalicji na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska, szef PO Grzegorz Schetyna, liderki pozostałych partii tworzących Koalicję Obywatelską: Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna), Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska) i Małgorzata Tracz (Zieloni) oraz samorządowcy.

Niedzielna konwencja ma mieć przede wszystkim charakter mobilizacyjny. To już ostatni tydzień przed wyborami, więc zależy nam na tym, żeby przekaz był mobilizacyjny na te ostatnie pięć dni kampanii. Będziemy mówić o tym jak ważna jest frekwencja, obecność przy urnach wyborczych, jak ważne jest, aby w tych dniach być między ludźmi - podkreślił Schetyna w rozmowie z PAP.

Bardzo ważne jest, aby Polacy dokonali 13 października świadomego wyboru, żeby wiedzieli, że bardzo ważne są zarówno wybory do Sejmu, jak i Senatu, żeby zwracali uwagę kogo wybierają do izby wyższej parlamentu, bo w tej trudnej sytuacji, to Senat będzie miał ogromne znaczenie - dodała Kidawa-Błońska.

Ostatni tydzień kampanii wyborczej ma upłynąć Koalicji Obywatelskiej głównie na kontynuowaniu wizyt przedwyborczych w całym kraju. Z wyborcami spotykać się będą zarówno liderzy formacji jak i poszczególni kandydaci w regionach. Planowane są ponadto dwie lokalne konwencje wyborcze KO - w przyszłym tygodniu w czwartek w Katowicach i w piątek w Łodzi.

Od początku kampanii Koalicja Obywatelska zorganizowała kilka konwencji wyborczych, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Sosnowcu i Krakowie, gdzie prezentowane były propozycje programowe KO.

Na program Koalicji składa się m.in. tzw. szóstka Schetyny (propozycje w obszarze pracy - program "Wyższe płace, niższe podatki", ochrony środowiska, edukacji, zdrowia, wsparcia dla seniorów oraz przywrócenia praworządności) a także propozycje, które na początku września do programu KO dodała Kidawa-Błońska. Chodzi m.in. o uregulowanie związków partnerskich, refundację in vitro czy wprowadzenie dwumiesięcznych płatnych urlopów ojcowskich.