Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że podpisał zgodę na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego, na mocy którego w celach turystycznych i biznesowych można wjechać do Stanów Zjednoczonych na 90 dni.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker proszony w sobotę w RMF FM o komentarz w tej sprawie, powiedział: "duża w tym zasługa prezydenta Andrzeja Dudy i rządu PiS - dobrych gospodarzy".

- W Polsce potrzebny był dobry gospodarz, by sprawę domknąć - ocenił Szefernaker. I dodał, że "jest wiele takich spraw, w życiu publicznym, które rząd PiS domyka".

Jak zaznaczył, to "za rządów PiS polskie linie lotnicze rozpoczęły dużą - trwającą dwa lata - akcję składania wniosków wizowych". Szefernaker podkreślił też znaczenie dyplomacji. Przypomniał, że w ostatnim czasie podpisano wiele umów międzynarodowych, a także odbyło się wiele dwustronnych spotkań.

W ocenie wiceministra zapowiedź Trumpa to "kamień milowy". Szefernaker dodał, że zanim Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz, muszą jeszcze zostać przeprowadzone pewne procedury, ale są one po stronie amerykańskiej.

Program bezwizowy (Visa Waiver Program, VWP) wszedł w życie w 1986 r. w celu wspomagania rozwoju turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. Programem VWP jest objętych 38 państw, w tym 23 kraje Unii Europejskiej. Wśród nich są kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu. Polska nie była dotąd objęta tym programem ze względu na zbyt wysoki odsetek osób, którym odmówiono amerykańskiej wizy.