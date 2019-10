"Gratuluję PO zaproszenia na konwencję prezydenta Wałęsy i braw po jego prostackim ataku na Kornela Morawieckiego. Wczoraj krytykowałem hipokryzję polityków PiS względem zmarłego, ale wy przebiliście dno" - napisał w niedzielę na Twitterze Stanisław Tyszka.

Były prezydent Lech Wałęsa, który zabrał głos podczas niedzielnej konwencji wyborczej KO powiedział, że wybaczył szefowi Solidarności Walczącej (zmarłemu w poniedziałek Kornelowi Morawieckiemu - PAP), bo "po chrześcijańsku należy to zrobić". "A co oni z niego robią? - bohatera. A on w środku - stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda" - powiedział Wałęsa. "Dzisiaj za bohaterów się mają, a oni chcieli nas rozbić, chociaż my zwyciężyliśmy tą dużą Solidarnością, kompromisami, tak jest, bo inaczej nie dałoby się zwyciężyć" - wskazał.

Wystąpienie to miał miejsce w dzień po pogrzebie Kornela Morawieckiego. Marszałek senior Sejmu VIII kadencji Kornel Morawiecki spoczął w sobotę na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina, w tym premier Mateusz Morawiecki, a także prezydent Andrzej Duda, politycy i przyjaciele.

Tyszka nie był jedynym, który skomentował słowa Wałęsy.

"Kornel Morawiecki nigdy nie poszedł na żaden układ z SBekami. Co robi Lech Wałęsa? W ohydnych słowach, dzień po pogrzebie, atakuje założyciela Solidarności Walczącej. Na konwencji PO" - napisał na Twitterze prowadzący "Wiadomości" Michał Adamczyk.

Niegodne słowa Lecha Wałęsy atakującego dziś ś.p. Kornela Morawieckiego.

Niegodne. — Eryk Mistewicz (@ErykMistewicz) October 6, 2019

Komentator polityczny Eryk Mistewicz powiedział w niedzielę w Polsat News, komentując wystąpienie Wałęsy, który o Kornelu Morawieckim powiedział, że zakładając w stanie wojennym Solidarność Walczącą zdradził, był zdrajcą, że te słowa Lecha Wałęsy były niegodziwe.

- To słowa niegodziwe, bo takie słowa 24 godziny po uroczystościach pogrzebowych, które tak poruszyły Polaków i to Polaków niezależnie od ich politycznych, partyjnych afiliacji, słowa atakujące bohatera Solidarności Walczącej, przez Lecha Wałęsę - słowa wygłoszone na konwencji, gdzie tłum oklaskiwał, gdzie oklaskiwali przyjaciele przecież Kornela Morawieckiego, bo Grzegorz Schetyna współtworzył Solidarność Walczącą, nie zapominajmy o tym - to słowa niegodziwe - powiedział Mistewicz.

- Te słowa, które dzisiaj padły na konwencji KO, zepsuły to wydarzenie zepsuły tak naprawdę ten przekaz, który Platforma miała dla rodaków - ocenił. - Nie zapanowano nad tym, co powiedział Lech Wałęsa, dopuszczając go z jego uprzedzeniami, może i fobiami - dodał.

- To były niegodne słowa, niegodne nie tylko laureata Nagrody Nobla, nie tylko lidera Solidarności - kiedyś przecież - ale też człowieka - tak zwyczajnie człowieka; katolika również - powiedział Mistewicz. - 24 godziny po uroczystościach pogrzebowych Kornela Morawieckiego te słowa były niegodziwe - stwierdził. Według eksperta niedzielna konwencja PO miała być elementem mobilizującym elektorat.

- Czy była - nie wiem. Mam wrażenie, że tak jak pierwsza debata telewizyjna została przykryta przez wyciągnięty paragon z apteki, tak dzisiejsza konwencja Platformy Obywatelskiej zostanie przykryta przez te niegodziwe słowa Lecha Wałęsy - ocenił.

Kornel Morawiecki nigdy nie poszedł na żaden układ z SBekami. Co robi Lech Wałęsa? W ohydnych słowach, dzień po pogrzebie, atakuje założyciela Solidarności Walczącej. Na konwencji PO. — Michał Adamczyk (@MiAdamczyk) October 6, 2019

- Nie mam wątpliwości - to był fatalny strzał dla Platformy Obywatelskiej, to był samobój dla Platformy Obywatelskiej - dodał.

- Trochę jest tak, że przecież wiadomo, że Lech Wałęsa jest do nieokiełznania w tego typu wystąpieniach, ale też zdziwiła mnie późniejsza reakcja Grzegorza Schetyny, reakcja Pawła Kowala, reakcja ludzi, którzy byli blisko środowiska Solidarności Walczącej, czy szeroko pojętej solidarności - mówił w Polsat News ekspert.

Według niego również wypowiedź na temat braci Kaczyńskich, która padła z ust Lecha Wałęsy, była niegodna poziomu tego typu debaty.

Ocenił, że wracająca na scenę parlamentarną Lewica może mieć lepszy wynik od PO. - Lewica wraca na pole, na którym już dawno przecież Lewicy nie było i jeżeli miałbym teraz przewidywać wyniki wyborów, wcale bym się nie zdziwił, gdyby Lewica przeskoczyła Platformę Obywatelską - powiedział.

- Fatalnie się dzieje, że wszystkie strony używają śmierci, pamięci do walk politycznych; nie potrzeba takich słów, ani dzisiaj ani w ogóle - tak z kolei słowa Wałęsy skomentowała liderka iPL Barbara Nowacka.