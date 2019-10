Prezes zapowiedział ustawy i programy, które zostaną uchwalone lub przyjęte w ciągu pierwszych 100 dni nowego rządu, jeśli PiS wygra wybory.

Chcieliśmy zapowiedzieć coś, co odnosi się do tej wartości, którą wnieśliśmy do polskiego życia publicznego i którą chcemy podtrzymywać. Tą wartością jest wiarygodność. Zapowiedzieliśmy przed poprzednimi wyborami, że zrealizujemy pewien program i ten program został zrealizowany. I wtedy też mówiliśmy o tym, co zrobimy w ciągu pierwszych 100 dni - podkreślił.

Wskazał, że dotyczy to tzw. małego ZUS-u, zagwarantowania 13. i 14. emerytury (13. emerytura będzie podtrzymana w 2020 r., a w 2021 będzie także 14. emerytura), pakietu kontrolnego badań dla osób po 40. roku życia, programu budowy 100 obwodnic wokół średnich i mniejszych miast oraz planu doprowadzenia do równych dopłat dla polskich rolników.

Premier: Konkretne obietnice i konkretne działania składają się na konkretne państwo

Konkretne obietnice, konkretne działania składają się na konkretne państwo; państwo, które przedstawia pewien plan działań w bardzo ważnych dla obywateli obszarach, a jednocześnie pokazuje, w jaki sposób w najbliższych dniach - w tym przypadku w stu dniach zaraz po wyborach - chce doprowadzić do uchwalenia odpowiednich ustaw lub odpowiednich programów – powiedział szef rządu.

Premier na konferencji w Warszawie wskazał, że w przestrzeni publicznej pojawiają się wątpliwości, czy PiS rzeczywiście zaproponuje 100 obwodnic. Chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością: jeżeli wyborcy nas wybiorą, to będzie plan bardzo konkretny co najmniej stu obwodnic zaproponowany wraz z programem finansowania - zadeklarował.

Szef rządu wyjaśnił, że będzie to program wielomiliardowy. Nawet według dzisiejszych kalkulacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, program na około 20 mld złotych - częściowo z budżetu krajowego, częściowo z budżetu unijnego, w zależności od tego, w jakim ciągu dróg znajdzie się dana obwodnica - dodał.

Według Morawieckiego program ten jest bardzo ważny zarówno dla miast małej i średniej wielkości, jak i dla większych miast. Wskazał przy tym, że w programie znajdą się obwodnice m.in. dla Bydgoszczy, Białegostoku, Warszawy.

Obwodnica wbrew pozorom jest tym elementem infrastruktury, który przyciąga. Przyciąga turystów, inwestorów, łatwiej jest dojechać do miasta, łatwiej jest wyprowadzić ruch ciężarówkę poza miasto - powiedział premier.

Jak zaznaczył, zrealizowanie takiego projektu oznacza m.in. czystsze powietrze, zdrowsi ludzie i lepsze warunki dla przedsiębiorców. Wszystko to, co oznacza rozwój miast - dodał.