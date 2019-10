Wobec ostatnich, prezentowanych wyników różnych sondaży; Proszę publicznie PO, o zwolnienie mnie z danego publicznie słowa , że będę głosował na PO [pisownia oryginalna - red.] - napisał na Facebooku Lech Wałęsa. "Chcę wesprzeć Kosiniaka-Kamysza" - dodał. "Nie mogę sobie wyobrazić by tak zdolny polityk jak Kosiniak -Kamysz, jak i ludzie wsi z „ Jego zorganizowania " nie mieli miejsca w parlamencie [pisownia oryginalna - red.] - stwierdził były prezydent

Dawny przywódca Solidarności zaatakował też Jarosława Kaczyńskiego. "Do czego doprowadził ten K… manipulacją , kłamstwami, łamaniem prawa. Tematy moralne tu głoszone tylko przysłaniają tą perfidną grę. Moim zdaniem to grupa praktykujących NIEWIERZĄCYCH ! . [pisownia oryginalna - red.] - zauważył. "Jeszcze raz proszę Was Rodacy posłuchajcie mnie uratujcie rozwój Polski , Odsuńcie tych niebezpiecznych ludzi od możliwości decyzyjnych ! [pisownia oryginalna - red.]" - zaapelował na koniec.

Do listu Wałęsy odniósł się w rozmowie z PAP polityk PO, Mariusz Witczak. Chcę twardo powiedzieć, że szanujemy dorobek Lecha Wałęsy, szanujemy Lecha Wałęsę, ale zawsze otwarcie mówiliśmy, że się w wielu kwestiach różnimy. W ostatnich dniach okazało się, że się w większej ilości spraw różnimy, niż nam się wydawało, ale to nie zmienia naszego szacunku do Lecha Wałęsy i do jego dorobku - powiedział Witczak. Dopytywany, czy wycofanie się byłego prezydenta z poparcia dla PO będzie dla Koalicji Obywatelskiej osłabieniem, Witczak odpowiedział: Nie, to nie jest żadne osłabienie.

W niedzielę Wałęsa gościł na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Popieram was i będą na was głosował, nie widzę innej siły politycznej, która byłaby w stanie poprowadzić Polskę właściwie, z małymi mankamentami - powiedział wówczas b. prezydent do uczestników konwencji wyborczej KO. Dodał, że wierzy, iż kartką wyborczą zrobimy porządek w kraju.

Wałęsa powiedział wtedy również m.in., że wybaczył szefowi Solidarności Walczącej zmarłemu w miniony poniedziałek Kornelowi Morawieckiemu, bo po chrześcijańsku należy to zrobić. A co oni z niego robią? - bohatera. A on w środku - stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda - powiedział były prezydent. Jego wypowiedź wywołała krytykę, w tym również krytycznie wypowiadali się politycy PO. Szef PO Grzegorz Schetyna powiedział, że nie zgadza się ze słowami Wałęsy o Kornelu Morawieckim.