Kosiniak-Kamysz pytany przez dziennikarzy, czy cieszy go poparcie Wałęsy powiedział, że ludowcy o nie "nie zabiegali". "Każdy głos się liczy 13 października oddany na Polskie Stronnictwo Ludowe, ale chciałbym, żeby padły też ważniejsze moim zdaniem słowa przepraszam za to, co zostało powiedziane przez prezydenta Wałęsę w niedzielę wobec śp. Kornela Morawieckiego" - podkreślił lider PSL.

Dopytywany, czy zbulwersowało go wystąpienie Wałęsy podczas niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że były to słowa których on nie akceptuje. O zmarłych można mówić dobrze albo wcale. I to są skandaliczne słowa - ocenił. My takiego języka nie używamy - dodał prezes PSL.

Słowa Lecha Wałęsy z sobotniej konwencji PO skrytykowali działacze Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent odpowiedział na tę krytykę w swoim stylu i zadeklarował publicznie, że na PO już nie zagłosuje. Potem okazało się, że Wałęsa skasował swój post. Co się stało?

Wobec ostatnich, prezentowanych wyników różnych sondaży; Proszę publicznie PO, o zwolnienie mnie z danego publicznie słowa , że będę głosował na PO [pisownia oryginalna - red.] - napisał na Facebooku Lech Wałęsa. "Chcę wesprzeć Kosiniaka-Kamysza" - dodał. "Nie mogę sobie wyobrazić by tak zdolny polityk jak Kosiniak -Kamysz, jak i ludzie wsi z „ Jego zorganizowania " nie mieli miejsca w parlamencie [pisownia oryginalna - red.] - stwierdził były prezydent

Dawny przywódca Solidarności zaatakował też Jarosława Kaczyńskiego. "Do czego doprowadził ten K… manipulacją , kłamstwami, łamaniem prawa. Tematy moralne tu głoszone tylko przysłaniają tą perfidną grę. Moim zdaniem to grupa praktykujących NIEWIERZĄCYCH ! . [pisownia oryginalna - red.] - zauważył. "Jeszcze raz proszę Was Rodacy posłuchajcie mnie uratujcie rozwój Polski , Odsuńcie tych niebezpiecznych ludzi od możliwości decyzyjnych ! [pisownia oryginalna - red.]" - zaapelował na koniec.

Tymczasem po południu wpis Lecha Wałęsy zniknął z Facebooka. Dlaczego? Były prezydent nie wyjaśnia, ale część internautów sugeruje, że post usunięto, bo lider PSL też mówił, że były prezydent powinien przeprosić za swoje słowa o Kornelu Morawieckim.

Witczak: okazało się, że się w większej ilości spraw różnimy, niż nam się wydawało

Do listu Wałęsy odniósł się w rozmowie z PAP polityk PO, Mariusz Witczak. Chcę twardo powiedzieć, że szanujemy dorobek Lecha Wałęsy, szanujemy Lecha Wałęsę, ale zawsze otwarcie mówiliśmy, że się w wielu kwestiach różnimy. W ostatnich dniach okazało się, że się w większej ilości spraw różnimy, niż nam się wydawało, ale to nie zmienia naszego szacunku do Lecha Wałęsy i do jego dorobku - powiedział Witczak. Dopytywany, czy wycofanie się byłego prezydenta z poparcia dla PO będzie dla Koalicji Obywatelskiej osłabieniem, Witczak odpowiedział: Nie, to nie jest żadne osłabienie.

W niedzielę Wałęsa gościł na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Popieram was i będą na was głosował, nie widzę innej siły politycznej, która byłaby w stanie poprowadzić Polskę właściwie, z małymi mankamentami - powiedział wówczas b. prezydent do uczestników konwencji wyborczej KO. Dodał, że wierzy, iż kartką wyborczą zrobimy porządek w kraju.

Schetyna: Tę sprawę przyjąłem ze zdumieniem

Szef PO podkreślił, że jasne jest, że Lech Wałęsa ma wielkie miejsce w historii. W ostatnim czasie mamy różne zdania w niektórych kwestiach. Tę sprawę przyjąłem ze zdumieniem, bo startuje z Gdańska Jarosław Wałęsa (nr 2 gdańskiej listy KO). Nie wiem czy Lech Wałęsa ustalił to z (żoną) panią Danutą, że będzie przeprowadzał się do Tarnowa w tym czasie żeby zagłosować na Kosiniaka-Kamysza - powiedział Schetyna.

Dodał, że wierzy, iż Wałęsa na pewno dobrze życzy opozycji. Chce żebyśmy wygrali te wybory. Natomiast jakie będą jego następne ruchy, to trudno przewidzieć - stwierdził lider PO.

Schetyna zaznaczył, że każdy głos na ugrupowanie opozycyjne ma wielki sens. Podkreślił, że teraz najważniejsza jest mobilizacja i duża frekwencja w czasie wyborów 13 października.

Wałęsa powiedział wtedy również m.in., że wybaczył szefowi Solidarności Walczącej zmarłemu w miniony poniedziałek Kornelowi Morawieckiemu, bo po chrześcijańsku należy to zrobić. A co oni z niego robią? - bohatera. A on w środku - stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda - powiedział były prezydent. Jego wypowiedź wywołała krytykę, w tym również krytycznie wypowiadali się politycy PO. Szef PO Grzegorz Schetyna powiedział, że nie zgadza się ze słowami Wałęsy o Kornelu Morawieckim.