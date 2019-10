Spot został zaprezentowany we wtorek w warszawskiej siedzibie PO. Przed projekcją członek zarządu Platforma, poseł PO-KO Mariusz Witczak mówił, że w spocie Polki i Polacy opowiadają o problemach, o których chcą powiedzieć obecnej władzy. To są bardzo odważni obywatele, dlatego że mają świadomość wtedy, kiedy opowiadali o tych problemach mówili nam, jak dzisiaj działa machina hejtu, mediów publicznych, jak działa machina hejtu połączona ze środowiskami obecnej władzy. Pomimo tego są odważni, bo wiedzą, że warto mówić prawdę i że warto mówić w tej debacie publicznej o problemach, które muszą być rozwiązane tak, by jutro mogło być lepsze - mówił.

Obecny na konferencji poseł Arkadiusz Myrcha (PO-KO) mówił, że spot zastępuje dzisiaj media publiczne. Media, które stoją aktywnie w kampanii wyborczej po stronie partii rządzącej i które skoncentrowane są wyłącznie na atakowaniu partii opozycyjnych, innych komitetów, które startują w tych wyborach - powiedział. Klip Koalicji Obywatelskiej jest zmontowaną sekwencją krótkich wypowiedzi różnych osób wypowiadających się m.in. na tematy służby zdrowia czy edukacji oraz komentujących doniesienia medialne.

Spot rozpoczyna wypowiedź młodej kobiety, która mówi: "Martwię się o zdrowie mojej babci", w kolejnym kadrze jest starsza kobieta, która dodaje: "Już od kilku miesięcy czekam na wizytę u kardiologa". W kolejnych scenach mówią rodzice: "Wracamy późno, nasze dzieci wracają ze szkoły późnym wieczorem, są wyczerpane, szkoły są przepełnione, jest w nich hałas, dzieciaki nie są w stanie nawet dostać do stołówki na obiad - tak się nie da żyć"; "Nauczyciele wychowują nasze dzieci, a wy nie doceniacie ich pracy" oraz "A mój syn ma w tygodniu dwie lekcje religii i raptem jedną biologii".

W następnych ujęciach kolejne osoby mówią: "Do czego to doszło, że Telewizja Polska szczuje na Polaków"; "A tam afery, pokoje na godziny, to gdzie leży prawda?"; "Za dużo jest tych waszych afer"; "Zaczął się październik i już widać ten smog"; "Kłócicie się nadal o sprawy sprzed 30 lat, młodzi chcą iść do przodu, żyć w nowoczesnym kraju"; "Kompromitujecie nas na świecie i do tego niszczycie polską kulturę"; "Dlaczego w Polsce jest więcej limuzyn rządowych niż karetek"; "Takich podwyżek jeszcze nie było. Chcecie nas wykończyć?" i "Na taką Polskę nie będę głosować".