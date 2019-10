Grabiec na konferencji prasowej w Sejmie odniósł się do słów b. ministra środowiska Jana Szyszki (PiS), który według doniesień medialnych na debacie "jedynek" w Pruszkowie stwierdził, że nie trzeba pomagać w sztuczny sposób w budowie żłobków i przedszkoli. Jak dodał, "są to sprawy chwilowe, jako spuścizna po poprzednim systemie komunistycznym i po Platformie Obywatelskiej".

Grabiec ocenił, że politycy PiS boją się debat. - Po debacie, w której uczestniczył Szyszko widać, że może się wyrwać to, co tak naprawdę myślą. Nie te formułki, co zapisali w programie, ale to, co naprawdę myślą o polskich rodzinach, o tym jak ma wyglądać Polska, jaka jest rola kobiety - podkreślił rzecznik PO.

Warto było pojechać do Pruszkowa na debatę "Jedynek", aby uwiecznić taką perełkę! Jan Szyszko o żłobkach: To sztuczne pomaganie. Żłobki to spuścizna po komunizmie i ⁦@Platforma_org⁩ ... pic.twitter.com/6Ju8bhKJdb — Kinga Gajewska (@gajewska_kinga) October 7, 2019

- Oczekujemy, że prezes Kaczyński - jako lider ugrupowania, jakie reprezentował Szyszko podczas debaty w Pruszkowie - wypowie się na ten temat i odetnie się od tego rodzaju poglądów - mówił Grabiec.

Ocenił, że praktycznym efektem polityki PiS będzie zmniejszenie dostępności do żłobków i przedszkoli, ponieważ - jego zdaniem - samorządy będą musiały oszczędzać na utrzymanie szkół. - PiS już zaczął realizować program stopniowej likwidacji miejsc w żłobkach i przedszkolach - przekonywał Grabiec.