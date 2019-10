W debacie w TVN24 wzięli udział: Marcin Horała (PiS), Izabela Leszczyna (Koalicja Obywatelska), lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), lider Lewicy Razem Adrian Zandberg (KW Sojusz Lewicy Demokratycznej) i Krzysztof Bosak (Konfederacja). Debata była podzielona na bloki tematyczne, poświęcone programom społecznym i gospodarce, ekologii oraz praworządności

W podsumowaniu debaty Zandberg podkreślał, że Polacy stoją przed ważnym wyborem. Albo Polska będzie się dalej zsuwała w prawo, w stronę PiS-owskiego zamordyzmu, coraz dalej od Europy, albo skręcimy w lewo i zaczniemy budować w Polsce nowoczesne, europejskie, świeckie państwo dobrobytu. lewica to gwarancja, że nie wróci świat, w którym zarabiało się 3,50 zł za godzinę.(...) lewica to gwarancja, że nie wróci świat, w którym wylewanie km autostrad było ważniejsze od inwestowania w ludzi - powiedział. Zaapelował o głosowanie na Lewicę i namawianie swoich bliskich i przyjaciół, by zrobili to samo. Wiem, że wielu z nich jest rozczarowanych, zwłaszcza patrząc na sejmową opozycję. Powiedzcie im, że warto zagłosować w wyborach na lewicę, (..) bo to szansa na realną zmianę - apelował.

Leszczyna podkreślała, że jej formacja przez osiem lat "inwestowała w autostrady, by teraz zainwestować w ludzi". Zwróciła się do tych wyborców, którzy są oburzeni tym, co obecnie dzieje się w Polsce. To jest ten moment, to jest ta chwila, możecie podnieść dumnie głowy i iść na wybory; nie ma skuteczniejszego sposobu odsunięcia złej władzy od władzy niż odebrać ją w demokratycznych wyborach - zaznaczyła. Zaufajcie KO, jesteśmy mądrzejsi i lepsi niż 10 lat temu - przekonywała.

Horała przekonywał, że wyborcy 13 października będą mogli wybrać - czy oddadzą głos na nich czy "wielką koalicję anty-PiS". Powiedział, że ma do wyborców jedno pytanie - czy żyje im się lepiej niż cztery lata temu. Przed nami ogromna szansa, Polska może być krajem na zachodnim poziomie dobrobytu - mówił. Zaznaczył, że będzie tak wtedy, gdy Polacy ponownie poprą PiS.

Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówił: Dla Polski w imię zasad trzeba pójść na te wybory. Proszę was moi rodacy. Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość Polski. Ona jest w naszym zasięgu, ona jest możliwa, tylko trzeba wybrać rozsądne centrum. Proszę o głos na PSL, bo to jest najprostsza droga na odsunięcie złych ludzi od władzy. Jesteśmy również jedyną formacją, która nie ma zamiaru przekonywać państwa, że kupi głosy za pieniądze, które w podatkach odprowadzacie prosto do budżetu. Jesteśmy formacją konserwatywną. Uważamy, że w Sejmie potrzebni są ludzie ideowi, konserwatywni, niezależnie myślący, dobrze przygotowani.