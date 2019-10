Z sondażu IBRiS wynika, że prezydent Andrzej Duda od wielu miesięcy cieszy się największym zaufaniem Polaków spośród polityków. Ufa mu 47,8 proc. badanych, odmienne zdanie ma 36,5 proc. respondentów. To jedyny polityk w zestawieniu, któremu ufa więcej ankietowanych, niż nie ufa. Różnica jest znacząca – przewaga ufających nad nieufającymi wynosi 11,6 pkt proc. W porównaniu z poprzednim sondażem liczba nieufnych wobec prezydenta spadła aż o 7,2 pkt proc.

Na drugim miejscu jest, podobnie jak we wrześniu, premier Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu ufa 43,4 proc. badanych, odmiennego zdania jest 44,2 proc. Zaufanie do premiera wzrosło o 1,5 pkt proc., liczba nieufających mu spadła zaś o 5,7 pkt proc.

Na trzecim miejscu znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ufa mu 40,8 proc. badanych (o 3,7 pkt proc. więcej niż we wrześniu). To najlepszy wynik tego polityka od pierwszego badania Onetu z listopada 2015 r. Brak zaufania wobec Kaczyńskiego wyraża 52,6 proc. respondentów - to spadek o 2,4 pkt proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz i Robert Biedroń. Lider PSL w ostatnich tygodniach wyraźnie zyskał – ufa mu 30,6 proc. badanych, czyli aż o 9,9 pkt proc. więcej niż we wrześniowym sondażu. Z kolei jeden z liderów Lewicy cieszy się zaufaniem 29 proc. respondentów - o 3,3 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Następne miejsce przypadło Donaldowi Tuskowi. Szefowi Rady Europejskiej ufa 28,8 proc. badanych - o 2,8 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. To najsłabszy wynik byłego premiera od marca 2018 r., gdy jego nazwisko na stałe wróciło do zestawienia.

Kandydatce Koalicji Obywatelskiej na premiera - Małgorzacie Kidawie-Błońskiej ufa 27,9 proc. Polaków, o 2,4 pkt proc. mniej niż we wrześniu.

Na kolejnych miejscach w rankingu zaufania znaleźli się: Zbigniew Ziobro (26,7 proc.), Adrian Zandberg (23,2 proc.), Paweł Kukiz (21,7 proc.), Jarosław Gowin (21,4 proc.), Grzegorz Schetyna (21 proc.), Włodzimierz Czarzasty (19,7 proc.) i Janusz Korwin-Mikke (12,1 proc.).

Najwyższy brak zaufania do polityków notuje Janusz Korwin-Mikke z wynikiem 73,8 proc. Na kolejnych miejscach podium znajdują się: Grzegorz Schetyna - 56,9 proc. i Zbigniew Ziobro - 55,5 proc. nieufności. Najmniej negatywnych wskazań notuje lider partii Razem Adrian Zandberg - 23,8 proc., jest jednak nierozpoznawalny dla dużej grupy badanych - 36 proc.

Sondaż zrealizowano metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (metoda CATI) na reprezentatywnej grupie 1100 respondentów w dniach 4-5 października 2019 r.