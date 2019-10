Chodzi o to, "żeby mieć wpływ na miasto", "mamy dwa miejsca do rady nadzorczej", "jak wygramy wybory samorządowe, to będzie dużo do dzielenia" – mówią ówczesny szef klubu PO i politycy Platformy Obywatelskiej we fragmentach nagrań, opublikowanych we wtorek przez TVP Info i "Wiadomości" TVP. Według stacji nagrania te "odsłaniają kulisy obsadzania politycznych stanowisk w mieście i podległych mu spółkach".

TVP Info i "Wiadomości" cytują fragmenty anonimowych wypowiedzi byłego lokalnego działacza PO z Tczewa, według którego Sławomir Neumann – działając wbrew statutowi partii i demokratycznym zasadom – wywierał presję na tczewskich działaczach PO i zmuszał ich do wyboru Adama Korola, b. ministra sportu i turystyki rządu PO-PSL, na przewodniczącego ugrupowania w Tczewie. "Kartą przetargową miała być obietnica stanowisk w powyborczej układance" - twierdzi TVP Info.

I, k...a, będziemy my wskazywać wiceprezydenta, a nie tego, co Mirek (Pobłocki, prezydent Tczewa – przyp. red.) sobie chce. I o to chodzi, k...a, o to chodzi. Będziemy mieli, k...a, radnych w powiecie i my będziemy, k...a, w grze i możemy ustawić powiat. O to chodzi. Nie o to dzisiaj, kto gdzie będzie – mówi w opublikowanym nagraniu Neumann. Nie jest planem Adama (Korola – przyp. red.) siedzieć w Tczewie do końca życia – ma w d...e to. Mówię ci całkiem szczerze: tylko wygraj wybory i zostań szefem Platformy wtedy po Adamie – wtedy, bo on się wycofa – dodaje.

Ja nie mam żadnych ambicji w Tczewie, ja jestem gdańszczaninem i jeżeli mam jakieś ambicje to ewentualnie z Gdańskiem – mówi z kolei Adam Korol". "Bo ja wiem, że Tczew nie zasłużył na Korola. Korol nie jest z Tczewa. Ja to wiem – zauważa w innym fragmencie Neumann.

Z rozmowy, jak podaje TVP Info, ma wynikać, że kandydatura Adama Korola miała być tylko "wyborczą sztuczką", a Korol przekonywał, że jego kandydatura na szefa lokalnych struktur daje szanse na wygranie wyborów, a to będzie wiązało się z dużą liczbą stanowisk do obsadzenia. Musisz to zrozumieć, jak wygramy wybory samorządowe, to będzie dużo do dzielenia – to wszystko – mówi na nagraniach Adam Korol. Pyta, czy chodzi o to, żeby "gdzieś tam na końcu ktoś został dyrektorem?". Nie oszukujmy się – o to chodzi, czy nie – dodaje.

Według TVP Info cytowani politycy PO "nie ukrywali, że kompetencje kandydatów przy obsadzaniu stanowisk nie mają żadnego znaczenia – liczy się tylko przynależność partyjna".

Platforma wskazuje tego człowieka i nie ma dyskusji o tym, czy on jest dobry, czy nie, tak jak dzisiaj. Czy się nadaje czy nie. Czy się nadaje do takiej spółki czy nie. W d...pie to mamy – cytuje Neumanna TVP Info.

Ja uważam, że na końcu wygra Pobłocki w sondażach i trzeba będzie go poprzeć. Co nie oznacza, że tak jak w Gdyni kombinujemy, żeby wystawić kandydata, nawet w przedbiegach, żeby na końcu on się wycofał, żeby było czym handlować – tego nie wykluczam też w Tczewie. Tak jak w Słupsku - to inny cytat z publikacji TVP Info.