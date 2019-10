Dziennikarka Radia ZET zapytała Lecha Wałęsę o jego wpis, w którym zapowiedział, że nie wspiera już PO, tylko PSL. Odpowiem słowami wielkiego naszego marszałka: "Rodacy, dla was można zrobić wiele, z wami - niewiele". I tak zostałem oceniony po ostatnich moich wystąpieniach - powiedział były prezydent. Pytany dalej, kogo teraz chce poprzeć odrzekł: Więc próbuję pani odpowiedzieć, a pani mnie próbuje wybić z rytmu. Ja chcę powiedzieć, że widząc, co się w Polsce dzieje, zaproszony na konwent PO. Próbowałem powiedzieć: "Słuchajcie, popieram was, będę na was głosował, bo nie ma żadnej innej siły większej, która mogłaby trochę porządku w kraju wprowadzić". Obarczył też opozycję winą za to, że dziś mamy ponad 40 proc. poparcia PiS-u, co dla mnie jest skandalem, jak można było do tego doprowadzić. Dlatego że źle ustawiacie sprawy, że daliście się zamanipulować populistom, demagogom, kłamcom, praktykującym niewierzącym, to macie 40 proc.poparcia PiS-u, co jest nieprawdopodobne - powiedział.

Pytany dalej, na kogo będzie głosował, stwierdził, że popiera Polskę, tylko w innym wykonaniu. Tak nigdy nie wygracie, zawsze będzie miała problemy Polska, od wieków miała i ma. A ja was próbuję wyprowadzić z tego błędu. Dodał też, że w Gdańsku jest tylu "pięknych ludzi", że ma na kogo głosować.

Wałęsa próbował też wyjaśnić, dlaczego skasował wpis, w którym wzywał do głosowania na ludowców. Był taki opór jak pani, ludzi, którzy nie mogą zrozumieć, co ja powiedziałem rodakom. Ja powiedziałem, że nigdy nie będziecie zwyciężać, jeśli będziecie w taki sposób postępować - stwierdził. Zapewnił, że nie ma to nic wspólnego z tym, że obraził się za krytykę, która spadła na niego po tym, co powiedział o Kornelu Morawieckim na konwencji PO, dzień po pogrzebie założyciela Solidarności Walczącej. Za mało jak dla mnie, żebym, ja się obrażał w taki sposób, jak pani się obraża - powiedział. Widziałem, że jest tak wielkie nieporozumienie, że trzeba zaczekać, aby można było wyjaśnić, co mówiłem, po co mówiłem i dlaczego nie zostałem zrozumiany - dodał.

Stwierdził też, że nie przeprosi za nazwanie ojca premiera zdrajcą. Nigdy w życiu, bo był zdrajcą i zdrajcą pozostanie. Proszę pani, ja prowadziłem ten bój. Kiedy mam tak ciężko, a on mi zakłada Solidarność Walczącą? Zaatakował więc swojego syna i innych ludzi opozycji, którzy skrytykowali jego wypowiedź. Dlatego że mój syn się poddał waszej propagandzie, wierzy w to, co teraz jest, i uważa, że na tym można na dłuższą metę budować. Tylko prawda was wyzwoli, tylko prawdziwi bohatery i prawdziwe oceny, a nie jakieś manipulowanie, oszukiwanie, tuszowanie - powiedział.

Zapytany, dlaczego tak ocenia Kornela Morawieckiego, a nigdy nie wypowiedział ostrych słów o Wojciechu Jaruzelskim, odparł, że Lech Wałęsa walczył z systemem, a nie z generałami, nie z bezpieką, nie z nikim. Z systemem! Natomiast kiedy system teraz poprawiliśmy, zaczynam walczyć z ludźmi. Tu się właśnie różniliśmy i różnimy – że ja wtedy nie walczyłem z ludźmi, z generałami, z bezpieką, tylko walczyłem z systemem. I dlatego rozmawiając z nimi, przekonywałem ich, że to system jest zły, a nie oni. Natomiast kiedy już mamy wolność, kiedy mamy trójpodział władzy, to teraz walczę z ludźmi, którzy psują ten system.