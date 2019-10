Być może moglibyśmy mieć lepszą strategię, być może moglibyśmy mieć lepsze spoty, ale na pewno nie moglibyśmy wydać więcej pieniędzy- mówiła w TOK FM Barbara Nowacka z KO. Na uwagę, że przecież sama PO dostaje rocznie 18 milionów złotych subwencji, odparła: To wszystko bardzo dużo kosztuje, a my przestrzegamy przepisów państwa prawa. Jako kandydaci i kandydatki musimy sami inwestować w naszą kampanię. Na to, co wydaje PiS, nas po prostu nie stać.

Jej zdaniem, dzieje się tak dlatego, że my doskonale wiemy, że prawa należy przestrzegać i że jeżeli przyjdzie wynik wyborczy, to trzeba będzie się z tego rozliczyć. A PiS zachowuje się tak, jakby jutra nie było. To z kolei - jak zauważyła - budzi wątpliwości na temat wydatków rządzących na kampanię.