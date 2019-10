Polityk Lewicy był pytany o pogłoski dotyczące utworzenia na Lewicy nowej frakcji politycznej.

Po pewnych zapowiedziach liderów obecnej kampanii wyborczej Lewicy można wywnioskować, że pojawia się tam myśl, aby stworzyć jedną partię. Zarówno Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń byliby do tego skłonni, natomiast z pewną rezerwą odnosi się do tego Adrian Zandberg. Być może ta kampania jest ostatnią, którą organizuje SLD – podkreślił Miller.

Z różnych wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego wynika, że na bazie nowego klubu parlamentarnego można by stworzyć nową strukturę polityczną. To byłoby zamknięcie historii SLD i otwarcie czegoś nowego, ale zależne jest to od tego kto znajdzie się w nowym klubie parlamentarnym. Lista składa się z różnych ludzi należących do różnych struktur – mówił były premier.

Jestem sentymentalnie związany z SLD. Wiemy jednak, że wszystko się przekształca i podlega transformacji. Zakończenie działalności SLD nie jest prostym procesem. Jeżeli o tym rozmawiamy, to jest to hipoteza, która nie musi być zrealizowana – zaznaczył Miller.