Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze, której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, także przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. O dopisanie do spisu wyborców mogą wnioskować także osoby bezdomne, które chcą zagłosować.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której wyborca zamierza brać udział w głosowaniu. Do spisu wyborców można się dopisać przez internet na stronie obywatel.gov.pl, ale wymagany jest do tego profil zaufany.

Do piątku 11 października w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) można też pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania. Uprawnia ono do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Warszawa

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich w Warszawie przekazało PAP, że według danych z 6 października, liczba osób dopisanych do spisu wyborców wyniosła niemal 33 tys., z czego wniosków w wersji papierowej było 10 tys. 192, a w wersji elektronicznej 22 tys. 566.

Nieoficjalnie: jest ogromny, wręcz rekordowy przyrost, jeśli chodzi o dopisywanie się do spisów i rejestrów wyborców.

Poznań

Już blisko 16 tys. wniosków o dopisanie do spisu wyborców zostało już rozpatrzonych w Poznaniu. Według danych poznańskiego magistratu, cztery lata temu przy okazji poprzednich wyborów parlamentarnych, do spisu dopisało się 5 800 osób.

W środę Daria Kulczewska z biura prasowego Urzędu Miasta Poznania poinformowała PAP, że „obecnie blisko 16 tys. wniosków zostało już rozpatrzonych, zrealizowanych, ale liczba ta będzie wzrastać, ponieważ na rozpatrzenie czekają jeszcze wnioski złożone przez internet” – powiedziała.

Z danych poznańskiego magistratu wynika, że z możliwości dopisania się do spisu wyborców w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego skorzystały w Poznaniu 5 624 osoby.

Cztery lata temu, przy okazji poprzednich wyborów parlamentarnych – do spisu wyborców w Poznaniu dopisało się 5 800 osób.

Wrocław

Do spisu wyborców we Wrocławiu dopisało się 30 tys. osób; to dwa razy więcej niż przy wyborach parlamentarnych sprzed czterech lat. Na rozpatrzenie czeka jeszcze 10 tys. wniosków złożonych w ciągu dwóch ostatnich dni za pośrednictwem ePUAP.

Jak poinformował w środę PAP Tomasz Myszko-Wolski z biura prasowego wrocławskiego magistratu, do spisu wyborców we Wrocławiu dopisało się 30 tys. osób.

Zaznaczył przy tym, że na rozpatrzenie czekają jeszcze wnioski o dopisanie do spisu wyborców złożone przez ePUAP 7 i 8 października. - Tych wniosków jest 10 tys. a więc liczba wyborców, którzy dopiszą się do rejestru we Wrocławiu może znacząco jeszcze wzrosnąć - powiedział Myszko-Wolski.

Dodał, że w wyborach parlamentarnych w 2015 r. do spisu wyborców we Wrocławiu dopisało się niemal 13 tys. osób.

Gdańsk

11 150 osób dopisało się już do spisu wyborców w Gdańsku. Weryfikowanie wniosków trwa. Już teraz jednak dopisanych wyborców jest prawie 3 razy więcej niż w wyborach w 2015 roku, ponad 4 razy więcej w porównaniu do majowych eurowyborów - podaje RMF FM.

Ponad połowa z osób, które chcą zagłosować w Gdańsku, dopisała się do spisu wyborców przez ePUAP. Z takiej drogi skorzystało 6693 obywateli.

Tylko wczoraj do spisu drogą elektroniczną dopisało się ponad 2300 osób. Po zamknięciu urzędu, ale jeszcze przed północą, wpłynęło kolejnych ponad 2,5 tysiąca wniosków. Są teraz weryfikowane. Ostateczna liczba osób dopisanych w Gdańsku do spisu wyborców może przekroczyć 13 tysięcy - mówi Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska.

Dla porównania w wyborach parlamentarnych w 2015 roku dopisało się niespełna 4 tysiące wyborców, a w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego w maju tego roku - około 2700 osób.