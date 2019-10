Mariusz Kamiński - szef MSWiA i koordynator ds. służb specjalnych - w "Sygnałach Dnia" w radiowej Jedynce odniósł się do słów szefa PO Grzegorza Schetyny, który w środę apelował o przywrócenie stanu prawnego sprzed uchwalenia ustawy dezubekizacyjnej z grudnia 2016 roku. Schetyna przekonywał, że wielu funkcjonariuszy służb mundurowych, uczciwie pracujących po 1990 roku, zostało potraktowanych niesprawiedliwie. CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>>

Szef MSWiA podkreślił, że polski Sejm uznał służbę w organach bezpieczeństwa PRL, takich jak UB czy SB, za haniebną, w związku z czym osobom pełniącym taką służbę nie przysługują z tego tytułu przywileje mundurowe, w tym emerytalne.

Jak stwierdził, jedyną karą dla byłych funkcjonariuszy SB lub UB, wynikającą z ustawy, jest to, że otrzymują emeryturę w wysokości przeciętnej polskiego emeryta, która obecnie wynosi ok. 2 tys. zł brutto. Więc ta kara polega na tym, że ci byli funkcjonariusze SB i UB otrzymują taką emeryturę, jaką ludzie, którzy wypracowywali te emerytury w PRL - podkreślił.

Kamiński zauważył przy tym, że ustawodawca przewidział również drogę odwoławczą. Ci ludzie, którzy rzeczywiście pracowali krótko w SB, a potem narażali swoje życie i zdrowie w wolnej Polsce, mogą się odwoływać. I pewne przypadki zostały uwzględnione w tej sytuacji przez MSWiA - powiedział.

Minister zaznaczył, że co do zasady ustawa objęła tych, którzy w imię osobistych przywilejów materialnych bronili PRL i przyczynili się do tego, że dzisiaj ci, którzy ciężko pracowali w czasach PRL, otrzymują niezbyt wysokie emerytury.

Według Kamińskiego dzięki zaoszczędzonym pieniądzom na przywilejach emerytalnych byłych funkcjonariuszy - mówiąc symbolicznie - rząd może wypłacać trzynastą emeryturę. Mówię symbolicznie: te pieniądze są kierowane do wszystkich emerytów, na wszystkie trzynastki - dodał.

Minister odniósł się również do innego postulatu Platformy, czyli likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak podkreślił, jest to służba bardzo potrzebna w każdym dobrze funkcjonującym państwie, a chęć jej likwidacji jest czymś "państwowo nielojalnym". Myślę, że to wynika z kłopotów wielu działaczy Platformy Obywatelskiej, jest takie zacietrzewienie z tego wynikające - dodał.