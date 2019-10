W ostatnim przedwyborczym sondażu IBRiS dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM prowadzi PiS z poparciem 42 proc. Na kolejnym miejscu jest Koalicja Obywatelska na którą chce głosować 22,3 proc. wyborców. Lewicę popiera 14 proc. Próg wyborczy przekroczyłoby jeszcze PSL (5,9 proc. poparcia). Piąty ogólnopolski komitet wyborczy - Konfederacja - może liczyć na 4,7 proc. głosów

Te wyniki są nieco inne jeśli weźmie się pod uwagę tylko zdecydowanych wyborców. PiS zdobyłoby wtedy 47 proc. głosów, KO 25 proc. a, Lewica 15,7 proc. PSL-Kukiz mogłoby zaś liczyć na 6,6 proc. poparcia. W tym wariancie Konfederacja jest też tuż nad wyborczym progiem - mogłaby liczyć na 5,3 proc. głosów.

W ostatnim dniu kampanii zauważamy tendencję odpływu wyborców z KO i ich przepływu do lewicy. Oraz wzmacnianie się konfederacji, która ma duże szanse pokonać wieloletni imposybilizm i wprowadzić swoją reprezentację - mówi Marcin Duma, prezes IBRiS.

W porównaniu od ostatniego sondażu sprzed tygodnia, minimalnie poprawiły się wyniki Konfederacji, natomiast spadły wyniki PiS i PO (odpowiednio o 2,5 i 1,6 pkt proc.).

Zdaniem prof. Antoniego Dudka z UKSW, w dalszym ciągu zagadką jest to, czy do Sejmu wejdzie Konfederacja. Dla PiS korzystniejszy jest bowiem scenariusz, w którym formacja ta zostaje pod progiem wyborczym. Jej los może przesądzić o skali przewagi PiS. Ale nawet jeśli Konfederacja wejdzie do Sejmu, to i tak PiS powinien mieć większość, choć niewiele powyżej 231 mandatów - ocenia profesor. Jak dodaje, widać też utrzymujący się trend, w którym KO traci, a zyskuje Lewica. Być może nawet w niedzielę wieczorem nie będziemy mieli pewności, czy Konfederacja wchodzi, czy nie. Z kolei wejście ludowców do Sejmu wydaje się niemal pewne - dodaje prof. Dudek.