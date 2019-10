Korwin-Mikke dziękował tym, którzy oddali głosy na Konfederację.

Według wstępnych wyników wyborów to grupowanie otrzymało 6,4 proc. głosów.

Wybory 2019 - Exit poll / Dziennik Gazeta Prawna

- To są ludzie, którzy chcą, żeby coś się zmieniło - mówił o wyborcach Korwin-Mikke. Podziękował również telewizji. - Dziękuję telewizji pisowskiej. Polacy nienawidzą, jak się kogoś krzywdzi. Dzięki telewizji publicznej mamy ten znakomity wynik. Jeszcze raz dziękuję panu Jackowi Kurskiemu. Mam nadzieję, że będzie siedział. To, że zrobił głupotę nie znaczy, że ma to mu ujść płazem - powiedział.

Frekwencja w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu wyniosła 61,1 proc. - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Lokale wyborcze były otwarte od godz. 7 do 21.

Polacy w niedzielnym głosowaniu wybrali 460 posłów i 100 senatorów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwała cisza wyborcza.