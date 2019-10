Z oficjalnych danych PKW wynika, że Prawo i Sprawiedliwość ma w Senacie 48 mandatów, opozycja (w składzie KO, SLD, PSL i Kukiz’15) ma 48 mandatów, a 4 mandaty przypadły senatorom niezależnym.

Gość Radia ZET został zapytany między innymi o to, czy Jarosław Kaczyński już w tej chwili nie udaje się do senatorów opozycji po to, żeby namówić ich do przejścia na stronę PiS.

Rozumiem, że symbolicznie Jarosław Kaczyński, bo on ma swoich wysłanników, np. pan minister Dworczyk znany z tego, że na Dolny Śląsk jeździł po to, żeby wyciągnąć radnych z sejmików – mówił Marek Borowski. – Ja uważam, że nie. Ten skład, który jest, nie pójdzie na takie układy. Ja już pomijam to, że byłaby to zupełna kompromitacja tej osoby i myślę, że nikt nie chce tego ryzykować – ocenia.

Według Borowski w Senacie pojawia się inny problem.

To nie jest skład jednolity. A więc są tam i senatorowie Koalicji Obywatelskiej, i Lewicy, i PSL-u, i jeszcze niestowarzyszeni – wymienia. – W związku z tym w konkretnych sprawach, gdzie pojawią się różnice poglądów po prostu na określony temat, może dojść do tego, że jeśli senatorowie PiS-u będą zdyscyplinowanie przychodzić na obrady i na głosowania, to wiele spraw będą mogli przepchnąć. Dlatego szalenie ważną rzeczą jest uzgadnianie. Wcześniejsza rozmowa dużego klubu i tych małych kół senackich, czy ewentualnie z klubem parlamentarnym, tam gdzie on działa w zasadzie w Sejmie – przewiduje senator Koalicji Obywatelskiej.

Marek Borowski skomentował też słowa wicepremiera Jacka Sasina na temat Senatu. W publicznym radiu powiedział: „Senat nie zatrzyma nas w realizacji programu”.

Jak słucham pana Sasina, to trochę mi się robi smutno. Pan Jacek Sasin po tych wyborach wypowiedział kwestię, która chyba najlepiej charakteryzuje całą politykę PiS-u przez te cztery lata. Powiedział, że jest zdziwiony, trzeba się nad tym zastanowić, jak to jest, że ludzie głosują wbrew swojemu interesowi. Otóż to jest wypowiedź, która pokazuje ten cały cynizm tej polityki. To znaczy: my wam dajemy pieniądze, a to 500+, a to trzynastkę, a to czternastkę, a wy, niewdzięcznicy, głosujecie inaczej. Pan Jacek Sasin nie rozumie, że ludzie kierują się różnymi motywami, nie tylko materialnymi – i całe szczęście. Patrzą także na pozycję polski w Europie. Patrzą także na kwestię praworządności. Na to, w jaki sposób realizowane są podstawowe wartości demokratyczne. I to świetnie, i to wszyscy ci, którzy mówili, że w Polsce ludzie patrzą tylko na kieszeń – okazało się, że nie – mówi senator KO.