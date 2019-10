Według przepisów, mandat po zmarłym pośle obejmuje kandydat z kolejnym wynikiem na tej samej liście z wyborów do Sejmu. W 2015 r. Kornel Morawiecki otwierał listę Kukiz'15 we Wrocławiu. Kolejny wynik należał do Edyty Kubik (ur. w 1977 r. w Oławie), która w Sejmie będzie posłanką niezrzeszoną.

Nowa posłanka złożyła ślubowanie. Dzięki temu wkrótce za dwa dni pracy otrzyma sowitą odprawę - podaje WP.PL. Jak wynika z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, każdemu parlamentarzyście po zakończeniu kadencji Sejmu przysługuje odprawa pod warunkiem, że nie został on ponownie wybrany. Jej wysokość sięga trzech uposażeń poselskich, czyli ok. 24 tys. zł.

Sejm ostatnie w tej kadencji posiedzenie zakończy w środę.

Kornel Morawiecki zmarł 30 września w wieku 78 lat, był działaczem opozycji demokratycznej w PRL, przywódcą "Solidarności Walczącej", marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji. Prezydent Andrzej Duda nadał Kornelowi Morawieckiemu Order Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej.