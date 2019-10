"Ostrzegam, każda próba korupcji politycznej ze strony PiS wobec wybranych w demokratycznych wyborach z woli suwerena senatorów opozycji będzie ujawniana i piętnowana" - napisał Schetyna w środę rano na Twitterze.

W tegorocznych wyborach do Senatu kandydaci popierani przez opozycję zdobyli większość (51) mandatów. PiS będzie miało w nadchodzącej kadencji parlamentarnej 48 senatorów, w Senacie zasiądzie też ponownie Lidia Staroń, która startowała z własnego komitetu, a PiS nie wystawiło w tym okręgu kandydata.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker (PiS) mówił w środę w TVP Info m.in., że Senat to miejsce, w którym można wypracować ponadpartyjną większość. - Do tego będziemy dążyć - zaznaczył. - PiS wygrało wybory do Senatu, nie ma jednak większości, ale jestem przekonany, że trzeba tej większości szukać - powiedział.

Z kolei w poniedziałek zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel pytany w RMF FM, czy PiS będzie przyciągać do siebie senatorów opozycji, odpowiedział, że na pewno nie będą zniechęcać. - Jeżeli ktoś, nawet w wyniku jakiegoś zbiegu okoliczności, układu gwiazd, został senatorem z listy opozycji, ale uzna, że jednak warto pracować dla Polski z biało-czerwoną drużyną Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście kijem gonić nie będziemy - zaznaczył.