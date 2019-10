"CBA zakończyło trwającą kontrolę oświadczeń majątkowych Pana Mariana Banasia" - napisało Centralne Biuro Antykorupcyjne na swoim koncie.

CBA kontrolowało oświadczenia majątkowe od kwietnia. Pod koniec września Banaś wystąpił do marszałka Sejmu o bezpłatny urlop do czasu zakończenia postępowania kontrolnego CBA w sprawie jego oświadczeń majątkowych. Nastąpiło to po emisji "Superwizjera" TVN24, w którym podano, że Banaś wpisał do oświadczenia majątkowego m.in. kamienicę w krakowskiej dzielnicy Podgórze, w której mieści się niewielki pensjonat oferujący gościom pokoje na godziny oraz że wynajem kamienicy o powierzchni 400 mkw. i dwóch mniejszych przynosi rocznie 65,7 tys. zł dochodu.

W reakcji na materiał TVN24 Banaś złożył też pozew cywilny przeciwko TVN SA i reporterowi Bertoldowi Kittelowi. Domaga się przeprosin, sprostowania i zapłaty na cel społeczny.