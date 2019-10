Ujazdowski został zapytany w TVN24, czy dostał atrakcyjną propozycję przejścia na stronę PiS w Senacie. Nie dostałem. Poza tym Jarosław Kaczyński wie, że jestem nieprzekupny. Myślę, że zdałem test na to, ile liczą się zasady w życiu publicznym wtedy, kiedy odchodziłem z PiS - powiedział polityk.

Uważam, że nikt nie zostanie przekupiony - podkreślił senator-elekt. Jego zdaniem okaże się, że drużyna 51 senatorów z opozycji jest spójna. PiS będzie musiał pogodzić się, że większość senacka w Senacie będzie ukształtowana przez opozycję - dodał Ujazdowski.

Jak dodał, Senat nie tylko może spowalniać proces decyzyjny, lecz także może dać opinii publicznej przykład innych standardów politycznych i legislacyjnych. Według polityka ukształtowanie większości w Senacie i odbudowa parlamentaryzmu opartego na najlepszych wzorcach to wielkie zadanie opozycji.

Drużyna 51 senatorów, a być może w przyszłości poszerzająca się, bo dająca przykład dobrych standardów, będzie działać bardzo sprawnie - powiedział Ujazdowski.

Zapytany o kandydata opozycji na marszałka Senatu Ujazdowski zapewnił, że sam nie aspiruje na to stanowisko. Chciałbym przede wszystkim skoncentrować się na zobowiązaniu do reprezentowania Polonii, bo jestem senatorem, na którego zagłosowała większość Polaków mieszkających poza granicami kraju - zaznaczył. W okręgu warszawskim, z którego startował, głosowano także za granicą oraz na statkach.

Polityk zastrzegł, że nie będzie spekulował co do personaliów. W jego ocenie jednak marszałkiem Senatu powinien być człowiek asertywny wobec PiS i mający powszechną aprobatę wśród formacji. Marzyłoby się, że to powinien być kandydat, który da inwencję Senatowi, to znaczy ukształtuje Senat w nowym duchu - powiedział Ujazdowski. Jak dodał, nie ma obaw przed powierzaniem tej funkcji młodszym politykom.

PiS uzyskał 48 mandatów w Senacie. Koalicja Obywatelska – 43 mandaty, PSL – trzy, a SLD – dwa. W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska).