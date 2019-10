Deklaruję, że będę przeciwstawiał się wszelkim próbom ataku na moją osobę jako Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Stanowczo również oświadczam, że będę bronił niezależności i bezstronności Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego organu kontroli państwowej – napisał Banaś.

Zmanipulowane i kłamliwe doniesienia medialne mające na celu zdyskredytowanie mojej osoby niewątpliwie stanowią formę zemsty tych środowisk, które w wyniku przeprowadzonej reformy służb skarbowych i celnych utraciły dotychczasowe wpływy na możliwość podejmowania najważniejszych decyzji w Rzeczypospolitej Polskiej – przekazał.

"Ma też pretensje do kolegów, że nie stanęli za nim murem"

O Marianie Banasiu ponownie jest głośno. Także dlatego, że prezes NIK miał we wtorek do godz. 12 złożyć dymisję, ale tego nie zrobił. Na jaw wyszło też, że miał drugą kamienicę w Krakowie.

Banaś miał zrezygnować z funkcji prezesa NIK jeszcze zanim CBA wyda raport o nieprawidłowościach w jego oświadczeniach majątkowych z lat 2015–2019. W praktyce: do wtorku popołudniu. Tak zdecydowały władze PiS.

Tymczasem – jak podaje "Rzeczpospolita" – prezes NIK miał powiedzieć, że nie zrezygnuje ze stanowiska, bo "nie ma sobie nic do zarzucenia. Zaczął też przygotowywać sobie grunt do obrony – to m.in. ekspertyzy prawne, z których ma wynikać, że nie popełnił błędu, nie wpisując do oświadczenia majątkowego informacji o zabezpieczeniu kredytu na hipotece kamienicy przy Krasickiego 24 w Krakowie – chodzi o 2,6 mln zł kredytu, jakiego bank udzielił firmie jego syna".

– Ma też pretensje do kolegów, że nie stanęli za nim murem, i do Mariusza Kamińskiego, któremu podlegają służby, że "go załatwił" – mówi "Rzeczpospolitej" osoba związana z PiS.

Co w tej sytuacji? Jak przypomina gazeta, prezes NIK jest praktycznie nieusuwalny. "Sejm może go odwołać tylko wtedy, gdy sam zrzeknie się stanowiska lub uzna, że stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków wskutek choroby. Odwołać go można, jeśli został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, co musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Jest jeszcze jedna możliwość: gdy Trybunał Stanu orzeknie w stosunku do niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych", przypomina "Rzeczpospolita".

Zarzutów karnych Banaś nie ma, ale niejasna jest sprawa dzierżawy kamienicy w Krakowie (sprzedał ją niedawno), a także części sąsiedniej kamienicy (nie wiadomo jednak, kto był jej pierwszym właścicielem). Jak podał tvn24.pl, szef NIK "wynajmował budynek pasierbowi jednemu ze znanych krakowskich przestępców - Wiesławowi K. ps. "Simon". Za ile? 65,7 tys. zł rocznie. Dużo mniej od ceny rynkowej.

W środę Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że zakończyło trwającą od kwietnia kontrolę oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia, który ma teraz siedem dni na zgłoszenie uwag do zastrzeżeń CBA, które nie ujawnia, jakiego rodzaju zastrzeżenia sformułowało. Według RMF FM, kontrola CBA miałaby wykazać co najmniej dwie nieprawidłowości związane z kwestiami skarbowymi i niejasnym sposobem rozliczania podatków przez obecnego szefa NIK.